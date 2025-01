“Amélie” il nuovo singolo di soap

Share

«Je suis seul dans mon appart

Tu me rejoins par hasard?

J’en ai envie de voir le côté que tu me caches»

Tra conflitti interiori e cose non dette, soap torna con “Amélie” (Sugar Srl), il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 31 gennaio, in cui racconta una relazione con una ragazza enigmatica e affascinante ma anche sfuggente e incapace di affrontare la verità su se stessa.

Nel nuovo brano soap esplora la difficoltà di affrontare e venire a patti con la propria sessualità in un mondo che spesso costringe a mostrarsi per qualcosa che non si è: la figura di Amélie diventa così un simbolo di chi si sente imprigionato nel rifiuto della propria identità.

Ma “Amélie” è anche il racconto di una relazione complessa, in cui l’amore si intreccia con sottili giochi di potere e manipolazione. Un brano che ci ricorda che a volte, nonostante la consapevolezza che la separazione sia necessaria, sembra impossibile lasciarsi andare.

“È passato poco meno di un anno dal mio ultimo singolo ufficiale, anno in cui sono andata a vivere sola in un’altra città, mi sono diplomata e poi trasferita di nuovo al polo opposto, e ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa da raccontare. Questo pezzo rappresenta tante cose per me: è al contempo un anthem gay e il racconto di una storia tossica. Nonostante questa ragazza, Amélie, mi abbia fatto del male, a volte vorrei che tornasse anche solo per un attimo, per riprovare lo stesso brivido di quando eravamo insieme”, spiega l’artista.

“Amélie”, a quasi un anno di distanza dall’uscita di “parole violente”, segna una vera e propria svolta nel percorso artistico di soap, un passo importante verso l’esplorazione di nuove sonorità e verso una scrittura più consapevole e profonda. La forte esigenza dell’artista di fare musica e trovare la propria strada l’ha portata a trasferirsi a Milano, città che le ha dato l’opportunità di mettersi alla prova e crescere, sia sul piano artistico che personale.

soap è nel panorama italiano un unicum, capace di fondere nei propri brani l’italiano e il francese, cogliendo con la seconda sfumature altrimenti irraggiungibili. Cresciuta in due culture diverse, tra Italia e l’Algeria francofona, Soap è in grado di intercambiare le due lingue donando un valore aggiunto alla sua musica che, con una naturalezza innata, ha sempre un sapore internazionale. Il tutto accomunato dalla freschezza dei vent’anni, ma anche dall’inquietudine dei primi amori adolescenziali e delle prime delusioni che questi portano con sé.

L’arrivo di nuova musica è stato anticipato, nelle scorse settimane, da “soap opera”, uno speciale format sui profili social dell’artista. Quattro video, ognuno contenente frammenti di brani scritti in momenti diversi, che riescono a far percepire l’evoluzione in corso nella sua musica. Proprio nell’ultimo video, pubblicato alcuni giorni fa, soap ci dà un’anticipazione di quello che sarà il brano in uscita.

Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 ma cresce a Latina. Il suo rapporto con la musica inizia da piccola e con il tempo scrive i primi testi, con la volontà di trasmettere a chi ascolta tutta la malinconia che ha dentro, ma anche un senso di rinascita. Sophie diventa soap il 15 settembre 2022, giorno in cui è uscito il suo primo singolo da indipendente, manifesto di un’estetica e un sound in perfetta sintonia con la generazione z. Dopo qualche mese inizia a lavorare con Pulp Entertainment, pubblicando nella prima parte del 2023 “domani forse” e “macchina argento”, che riscuotono attenzione e consensi. Nella seconda metà del 2023 Soap pubblica altri due singoli: “via del corso” e “cuori in pista”. A gennaio 2024 è uscito il singolo “cercavi di più”, seguito a marzo da “parole violente”. Nello stesso anno l’artista è stata inoltre selezionata tra i 20 artisti italiani VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, aprendo a maggio la 18ª edizione del Miami Festival. “⁠Macchina argento” è stata scelta tra le colonne sonore della seconda stagione di “Prisma”, su Amazon Prime Video. Con “Amélie”, in uscita venerdì 31 gennaio, è pronta a dare il via a una nuova fase del suo percorso artistico.

