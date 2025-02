Share

“Nuova Forma” è il nuovo album di Davide Shorty, disponibile in fisico e digitale da venerdì 28 febbraio (pre-save e pre-order: https://ada.lnk.to/nuova_forma). Un disco che si muove tra hip hop, soul, jazz e cantautorato.



Nuova Forma è un viaggio intenso e personale che nasce dalle ceneri di un incendio (nel 2023 un incendio ha distrutto la casa e lo studio di Davide) e si trasforma in un’opera che parla di rinnovamento, resistenza e bellezza nell’avversità. Prodotto interamente da Davide stesso, l’album è un mosaico sonoro che riflette su temi universali come l’amore, la mascolinità tossica, la depressione, la politica e la disillusione. Ogni traccia è un frammento di vita, nata da necessità e ispirata dal vissuto di Davide, che ha saputo trasformare le proprie limitazioni in risorse creative.

“Mi è sempre piaciuto il concetto che «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Il mondo intorno a noi, e noi con esso, cambia costantemente: tutto è ciclico, nulla si svuota, cambia solo di forma. Questo mi è successo quando un incendio mi ha costretto a cambiare il mio modo di lavorare ed approcciarmi alla musica: ho iniziato a spostarmi costantemente, appoggiandomi a diversi studi sparsi per il mondo, ho prodotto in prima persona tutti i brani dell’album.

Questo disco è nato in maniera diversa, è stato un puzzle ed è figlio delle limitazioni.

Ma le limitazioni ti spogliano e ti mettono a confronto con te stesso. Ho trovato delle risorse dentro di me che non sapevo di avere: ho trovato la mia nuova forma“

(Davide Shorty)

Nate da jam informali, dall’amore per la musica e dall’amicizia, l’album è impreziosito dalle collaborazioni con Daniele Silvestri, Serena Brancale, Ainé, Casadilego e Giò Sada. Ogni traccia di questo album nasce come una necessità: dal riflesso doloroso di una separazione al confronto con il sistema e la politica, passando per la ricerca di se stessi in un mondo sempre più disconnesso. È un album che invita a guardarsi dentro e ad accogliere le trasformazioni.



Annunciate le prime date live, dove verrà presentato dal vivo l’album:

03 aprile – Roma – Alcazar

11 aprile – Torino – CPG

02 maggio – Bologna – Locomotiv Club

21 maggio – Milano – Blue Note

Biglietti già disponibili qui: https://linktr.ee/davideshortylive



BIO

Davide Shorty è un cantautore, rapper e producer di Palermo che unisce la sua inconfondibile voce soul con melodie contaminate da jazz e rap.

Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana con il gruppo Combomastas, nel 2009 si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale. Nel 2012 fonda la band Retrospective For Love, con la quale si fa conoscere dalla scena underground del Regno Unito. Dopo essersi posizionato 3° alla nona edizione del talent show X Factor, nel 2015, l’artista siciliano firma per Macro Beats e pubblica il suo primo album ufficiale, “Straniero”, che vanta collaborazioni del calibro di Daniele Silvestri, Tormento e Johnny Marsiglia, e che lo porta ad esibirsi sui palchi di tutta Italia, parallelamente alle prestigiose collaborazioni con artisti internazionali come Robert Glasper, Jordan Rakei.

Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album “Terapia di Gruppo”, che viene apprezzato molto da pubblico e critica tanto da portare il progetto ad esibirsi in più di 40 date in tutta Italia incluse i prestigiosi opening internazionali a Chinese Man e Daniel Caesar (Grammy award 2019). La fortunata collaborazione tra Davide e i Funk Shui Project continua nel 2019 quando esce, per l’etichetta indipendente Totally Imported, l’album “La Soluzione”, che conferma la sinergia artistica con il collettivo torinese. Al disco segue la pubblicazione del reboot dello stesso: “La Soluzione Reboot”, con all’interno l’inedito “Carillon” feat. Roy Paci. Sempre nel 2019 collabora nuovamente con Daniele Silvestri nel brano “Tempi modesti”, singolo di lancio dell’album “La terra sotto i piedi” dello stesso Silvestri, mentre a Luglio 2020 pubblica “CANTI ANCORA?!”, singolo che vede la collaborazione con l’amico e suo ex giudice di X Factor, Elio degli Elio e le Storie Tese.

Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, dove si classifica 2° e vince il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE” ed il “Premio Lunezia 2021” diventando l’artista più premiato dell’edizione.

Dopo il festival, ad aprile 2021 esce l’album “fusion.”, che lo porterà per due anni a calcare i maggiori palchi italiani.

Nell’estate del 2022 mentre continua il suo tour in giro per l’Italia, viene invitato da Jovanotti come ospite di due tappe del Jova Beach Tour ed arriva a suonare per la superstar mondiale Madonna, in occasione della sua festa di compleanno in Sicilia.

Nel 2023 collabora ancora una volta con Daniele Silvestri partecipando come su “Intro x” e su “Up in the Sky”.

A Marzo 2023 un incendio porta Davide a lasciare Londra e trasferirsi a Budapest. Tra il 2023 ed il 2024, durante il suo live solo tour ” Fuori Fuoco”, vengono pubblicati i brani “Demone”, “Finestra”, “Essere Uomo”, “Nuova Forma” e“Lacrime Di Felicità” feat. Casadilego, che anticipano il suo nuovo album, interamente autoprodotto, “Nuova Forma”, in uscita il 28 febbraio 2025.

