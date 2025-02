“radio vega” il nuovo album di Rose Villain

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Sta arrivando il tanto atteso capitolo conclusivo della trilogia che ha conquistato tutti negli ultimi anni. “radio vega” (Warner Music Italy), il nuovo album di ROSE VILLAIN, sarà fuori ovunque venerdì 14 marzo.

Dal 2023 a oggi, l’artista ha intrapreso un percorso artistico che è passato dalle tenebre di “Radio Gotham” (platino) alla luce di “RADIO SAKURA” (doppio platino), per spingersi adesso ancora più in alto, fino alla costellazione della Lira e raggiungere Vega, la sua stella più splendente.

“La stella più luminosa della costellazione della Lira.

La vedi?

Sta là, nella notte più nera.

Fa luce su una storia tanto romantica quanto triste, come quelle che piacciono a me.

La storia di Orfeo, il più grande musicista mai esistito, e della sua amata Euridice. Un amore nato sotto una cattiva stella, presto spezzato dal morso di un serpente che uccide la ninfa.

Orfeo, disperato, scende nell’Ade e con il suono della sua lira, commuove gli Dei dell’oltretomba che acconsentono a restituirgli Euridice ad un patto: lui andrà avanti, lei lo seguirà ma Orfeo non potrà mai voltarsi.

Quando i due amanti sono quasi giunti alla luce, Orfeo non resiste alla tentazione di voltarsi per controllare che la sua amata sia veramente con lui. In un attimo, Euridice viene risucchiata per sempre negli inferi e Orfeo passerà il resto dei suoi giorni a suonare canzoni tristi.”

Con queste parole Rose ha anticipato sui social l’arrivo del suo nuovo album, che ascolteremo live il 23 settembre 2025 all’Unipol Forum di Milano, per una data speciale nel palazzetto della sua città. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita e di prevendita abituali (info su www.magellanoconcerti.it).

L’album sarà disponibile in fisico nei seguenti formati (attivo da oggi il pre-order xxx):

Formato CD – disponibile nelle versioni standard e CD autografato

Formato vinile – disponibile nelle versioni standard e LP Picture autografato

Intanto, manca sempre meno a martedì 11 febbraio, primo giorno in cui porterà sul palco del Teatro Ariston “fuorilegge”, il brano con cui è in gara, per il secondo anno consecutivo, al Festival di Sanremo 2025. Nel corso della serata delle cover, invece, sarà accompagnata sul palco da chiello, con cui canterà “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti.

Un grandissimo ritorno, dopo un anno pieno di successi discografici e live, per l’artista tra le più internazionali del panorama italiano e che lo scorso anno ha scalato le classifiche di Spotify arrivando anche al secondo posto della Top Women Italia.

“CLICK BOOM!”, il singolo portato in gara l’anno scorso al Festival di Sanremo, è oggi certificato 3 volte platino. La canzone è stata una tra le più ascoltate sulle piattaforme tra quelle del Festival nel corso dell’ultima edizione ed è quella che ha piantonato per più tempo la Classifica Top 50 Italia di Spotify.

La traccia ha fatto da apripista all’uscita dell’album “RADIO SAKURA” (Warner Music Italy), certificato doppio platino, che ha debuttato alla #2 della Classifica Spotify Top Albums Debut Global e sul podio della Top Album FIMI. Di lì a poco è diventata subito virale, sulle piattaforme digitali, in radio e su TikTok, la hit “COME UN TUONO” feat. Guè (quattro dischi di platino), per settimane stabile in testa alla Chart FIMI Top Singoli. Il singolo ha raggiunto altri importanti traguardi: è il brano più ascoltato del 2024 in Italia su Apple Music e il secondo nella Top Songs Italia di Spotify, oltre a essersi posizionato al quinto posto tra le canzoni più cercate su Shazam in Italia nel 2024.

Rose Villain è senza dubbio una delle artiste più internazionali del panorama italiano. Cantante, autrice e regista, con all’attivo milioni di stream, ha raggiunto la consacrazione grazie ai suoi due album di successo, “RADIO GOTHAM” (disco di platino) e “RADIO SAKURA” (doppio disco di platino), e alle hit che hanno conquistato l’Italia intera, abbattendo i confini e arrivando oltreoceano.

Comunicato Stampa: HELP PR & MEDIA RELATIONS