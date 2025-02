Tommy Richman svela il primo singolo del 2025 “Actin up”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Tommy Richman continua la sua inarrestabile corsa verso il successo svelando il suo primo singolo dell’anno “ACTIN UP”, in uscita oggi per ISO Supremacy/PULSE Records –guarda QUI il video. L’uscita segue un monumentale 2024, durante il quale Tommy ha pubblicato il suo album di debutto, COYOTE, ha registrato il tutto esaurito in una serie di performance dal vivo, ha debuttato in TV sia con Jimmy Kimmel che con Jimmy Fallon, si è esibito al suo primo grande festival, Camp Flog Gnaw, ha stabilito il record per il brano di maggior permanenza al primo posto nella Tik Tok Billboard Top 50, mantenendo il posto per 10 settimane di fila con “MILLION DOLLAR BABY”. Il brano gli è valso due Billboard Music Awards (Top R&B Male Artist e Top R&B Song) ed ha inoltre ricevuto una nomination come International Song Of The Year ai BRIT Awards di quest’anno. Ispirato agli inni dei primi anni 2000, “ACTIN UP” si discosta audacemente dal tono introspettivo del suo album di debutto. Pur mettendo in mostra la sua impareggiabile versatilità vocale, la canzone mostra un’energia ad alto numero di ottani da festa sfrenata, riecheggiando l’atmosfera delle sue hit virali “MILLION DOLLAR BABY” e “DEVIL IS A LIE” nate per infiammare la pista da ballo. Sospinti dal pulsare dell’immancabile basso digitale 808 e forti di un vibe irresistibile, i testi esplorano problemi di cuori infranti, disillusione, con un fascino arricchito da una contagiosa profondità.

““ACTIN UP” è un pezzo nato qualche mese fa che parla della frustrazione di quanti si sentono sottovalutati. È un messaggio forte sul dare una possibilità a un perdente”, dice Tommy.

COYOTE è l’album di debutto di Tommy Richman, realizzato a valle della firma della “star dei record” con l’etichetta ISO Supremacy/PULSE Records di un altro nativo dell’area metropolitana di Washington, Brent Faiyaz. L’album contiene canzoni che hanno preso forma anni fa, quando Tommy era solo ed al verde, ma confidava nel suo talento. All’inizio 2024 ha dato il tocco finale a quegli abbozzi in un’area desertica. Il terreno accidentato e i grandi cieli hanno ispirato Tommy, che vede COYOTE come un seguito tematico del suo EP del 2022, ALLIGATOR, nonché come secondo capitolo della sua ANIMAL Trilogy. Dopo anni di lavoro, il nuovo album chiuderà un 2024 strepitoso, durante il quale “MILLION DOLLAR BABY” di Tommy ha debuttato al numero 2 della classifica Hot 100 e ha raggiunto il numero 1 della classifica Global 200 di Billboard. Ha anche stabilito il record come brano di maggior permanenza al primo posto nella Tik Tok Billboard Top 50, mantenendo il posto per 10 settimane di fila dopo la sua uscita. Il brano è diventato il #1 Overall Streaming Track (tutti i generi) e il #1 Audio Global Streaming Track (tutti i generi), ottenendo il successo radiofonico in cinque diversi formati musicali, tra cui il picco al #1 nelle classifiche Urban and Rhythmic Billboard e Mediabase, e raggiungendo la Top 5 nelle classifiche radiofoniche Pop. Tommy ha anche completato il suo primo tour da artista principale, che ha registrato il sold-out ad ogni spettacolo.

Comunicato Stampa: Franco Galliano