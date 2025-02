Chiello domani in duetto con Rose Villain

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Domani, venerdì 14 febbraio, CHIELLO duetterà con ROSE VILLAIN al 75° Festival di Sanremo nella serata delle cover. I due artisti porteranno sul palco dell’Ariston “FIORI ROSA, FIORI DI PESCO” di Lucio Battisti.

È in radio e in digitale “AMORE MIO” (https://island.lnk.to/amoremio) (Island Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo del cantautore, che richiama l’eleganza senza tempo delle ballate romantiche di un’epoca passata, reinterpretata con la freschezza e l’intensità emotiva dell’artista.

“Mi piace molto l’attitudine di Rose, mi ci rivedo in alcuni aspetti. In questi mesi siamo entrati in sintonia, abbiamo passato del tempo insieme in studio e sono nate anche delle belle canzoni – racconta CHIELLO – Quando Rose mi ha chiesto di accompagnarla nella serata dei duetti a Sanremo con la canzone “Fiori rosa, fiori di pesco”, non ho potuto rifiutare, essendo un grande ammiratore del cantautorato italiano di quel periodo”.

Chiello porterà la sua musica sui palchi dei principali club italiani con l’attesissimo “Chiello Live 2025”, un tour di otto date che promette emozioni uniche, intensità e quella forza espressiva che rende inconfondibile la sua arte.

Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da Trident Music:

4 MAGGIO – MAMAMIA – SENIGALLIA – DATA ZERO

6 MAGGIO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

7 MAGGIO – ATLANTICO LIVE – ROMA

11 MAGGIO – ALCATRAZ – MILANO

14 MAGGIO – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE

16 MAGGIO – VOX CLUB – NONANTOLA (MO)

18 MAGGIO – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

19 MAGGIO – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://bit.ly/chiellolive2025 .

Sul palco, Chiello esprime al massimo la sua essenza artistica, con un’urgenza comunicativa e una profonda sensibilità che emergono con forza nella dimensione live, trasformando la sua musica in un’esperienza viscerale e coinvolgente.

Ad accompagnare Chiello in questo tour ci sarà una band formata da quattro elementi: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Francesco Bellani (tastiere).

Chiello, classe 1999, nasce a Venosa, una piccola località in provincia di Potenza (Basilicata). Grazie al talento e a un’attitudine unica, si afferma tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana insieme al collettivo FSK Satellite, con cui raggiunge importanti traguardi: il disco di platino certificato da FIMI/GfK Italia per l’album d’esordio FSK Trapshit e la prima posizione nella classifica FIMI/GfK con il secondo album “Padre, figlio e spirito” (certificato oro). Dopo lo scioglimento del gruppo, Chiello avvia una carriera solista di successo, collaborando con artisti e produttori di rilievo in brani come “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (platino) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con l’atteso primo album “Oceano Paradiso”, certificato platino. Forte di questo successo, viene invitato come ospite ai live di X Factor 2021, dove si esibisce con la hit “Quanto ti vorrei” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Awards all’Arena di Verona. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Cuore tra le stelle”. Il 2023 si apre a marzo con il singolo “Milano Dannata”, che anticipa il secondo album “Mela Marcia”, presentato in due speciali eventi live a Milano e Roma nel mese di novembre. Tra le collaborazioni più recenti, spiccano quelle con Mahmood nel brano “Paradiso” insieme a Tedua e con Mace in “Ruggine” insieme a Coez. Ad aprile 2024 pubblica il singolo “Limone”, seguito da “Stanza 107” a luglio e dall’intenso “Ho sbagliato ancora” a ottobre. Il 2025 si apre con la partecipazione all’album “Tropico del Capricorno” di Guè, con il feat. “Non lo So”.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Lorenza Nervitto