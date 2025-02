Share

Dopo aver incantato il pubblico con un’interpretazione toccante di “Felicità” di Lucio Dalla e aver infuocato il Teatro Ariston con la sua “Born With a Broken Heart”, in qualità di superospite dell’ultimo Festival di Sanremo, DAMIANO DAVID annuncia “NEXT SUMMER”, il nuovo singolo fuori il 28 febbraio e in pre-add e pre-save qui: http://damianodavid.lnk.to/NextSummer

“NEXT SUMMER” arriva dopo l’energia dell’ultimo singolo “Born With a Broken Heart”, la teatralità di “Silverlines”, brano che ha inaugurato il progetto solista dell’artista, e “Nothing Breaks Like A Heart”, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus uscito in una speciale rivisitazione di Damiano per Spotify in occasione di San Valentino.

“A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza.”

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025 che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano, sold out invece la data di Roma l’11 ottobre al Palazzo dello Sport che a grande richiesta raddoppia, con una seconda data il 12 ottobre.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

QUESTE LE DATE DEL TOUR

Thu Sept 11 – Poland, Warsaw – COS Torwar SOLD OUT

Sat Sept 13 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

Mon Sept 15 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

Wed Sept 17 – Germany, Cologne – Palladium SOLD OUT

Sun Sept 21 – Spain, Barcelona SOLD OUT

Mon Sept 22 – Spain, Madrid – NUOVI BIGLIETTI IN VENDITA

Fri Sept 26 – France, Paris SOLD OUT

Sun Sept 28 – UK, London – Roundhouse SOLD OUT

Mon Sept 29 – UK, London – Roundhouse

Thu Oct 02 – Belgium, Brussels – Forest National Club SOLD OUT

Sat Oct 04 – Switzerland, Zurich – Halle622 SOLD OUT

Tue Oct 07 – Italy, Milan – Unipol Forum

Sat Oct 11 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sun Oct 12 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

Wed Oct 22 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

Fri Oct 24 – Australia, Melbourne – Forum

Mon Oct 27 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

Wed Oct 29 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

Fri Nov 07 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

Sun Nov 09 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

Tue Nov 11 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

Thu Nov 13 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

Mon Nov 17 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry SOLD OUT

Fri Nov 21 – USA, Seattle – Paramount Theatre

Sun Nov 23 – USA, San Francisco – The Masonic

Tue Nov 25 – USA, Los Angeles – The Wiltern

Sat Nov 29 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

Sun Nov 30 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

Tue Dec 02 – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum VENUE UPGRADED

Thu Dec 04 – Canada, Montreal – MTELUS

Sat Dec 06 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

Mon Dec 08 – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT

Tue Dec 09 – USA, New York – Brooklyn Paramount

Tue Dec 16 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

iHeartRadio ha recentemente eletto Damiano artista “On The Verge” su tre format radiofonici: Top 40, Hot AC e Alternative: https://news.iheart.com/featured/iheartradio-on-the-verge/content/2024-11-26-damiano-david-on-new-song-born-with-a-broken-heart-its-very-personal/

