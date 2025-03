A Modena “ABBADream” lo spettacolo dedicato all’iconica band svedese

Share

Due serate di grande musica al Teatro Michelangelo di Modena con ABBADream spettacolo dedicato all’iconica band svedese applaudito anche all’estero che sta attraversando l’Italia conquistando con la sua trascinante energia le platee che incontra.

Al Teatro Michelangelo di Modena sold out la data di venerdì 14 marzo, ancora posti disponibili per quella di giovedì 13 marzo alle ore 21,00 per assistere a quello che è molto di più di uno show tributo.

Con oltre 150 milioni di copie di dischi venduti in tutto il mondo e i loro singoli sempre in cima alle classifiche mondiali dal 1974 al 1982, gli ABBA sono stati uno dei gruppi di maggior successo nella storia della musica popolare che ancora emoziona e conquista il pubblico.

Costituitisi a Stoccolma nel 1972 Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad (dalle iniziali dei singoli nomi quello del gruppo) ci hanno regalato alcuni dei brani più cantati e ballati di sempre.

Stage 11 presenta uno show coinvolgente, colorato e frizzante che riporta in teatro successi come Waterloo brano con cui gli Abba hanno vinto nel 1974 l’Eurovision Song Contest (l’anno scorso ricorrevano i 40 anni) Mamma Mia del 1975 che ha ispirato film hollywoodiani passando per Money Money Money e Dancin Queen presentata per la prima volta il 18 giugno del 1976 alla presenza del re di Svezia alla vigilia del matrimonio del suo matrimonio con Silvia Sommerlath a cui è dedicata per arrivare a Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) ripresa anche da Madonna nel 2005 nel suo singolo Hung Up.

In ABBADream la musica, le voci, i costumi originali sono in grado di catapultare il pubblico nel cuore della loro musica dando modo agli spettatori di partecipano così ad un concerto-evento che ha portato attraverso i più grandi successi la trasformazione dell’effervescente band nel Mito.

Molto più di un tributo ad Agnetha, Frida, Benny e Bjorn.

ABBADream è produzione firmata S11 (Stage 11) agenzia che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo all’insegna dell’eccellenza artistica e tecnica per un’esperienza di alta qualità.



Appuntamento al Teatro Michelangelo Via Pietro Giardini, 255, 41124 Modena MO

Comunicato Stampa: Elena Torre