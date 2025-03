Unicef, 50 milioni di ragazze hanno subito violenza sessuale

Share

Nonostante i significativi risultati ottenuti negli ultimi trent’anni in settori quali l’istruzione, 122 milioni di ragazze sono ancora fuori dalla scuola, non sono preparate per il futuro, devono far fronte a carenze nei servizi sanitari salvavita – con 1 decesso su 23 tra le adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni per complicazioni dovute alla gravidanza – e sono a rischio di pratiche dannose come il matrimonio infantile – con 1 ragazza su 5 che si sposa durante l’infanzia- le mutilazioni genitali femminili, la violenza e gli abusi- con 50 milioni di ragazze che hanno subito violenza sessuale.

Un nuovo rapporto “Girl Goals: Cosa è cambiato per le ragazze? I diritti delle adolescenti in 30 anni” – lanciato da UNICEF, Plan International e UN Women in occasione della Giornata Internazionale della Donna – esamina come è cambiata la vita delle adolescenti negli ultimi 30 anni, da quando la Piattaforma d’azione di Pechino è stata approvata da 189 Governi nel 1995.

Principali dati del rapporto:

Violenza di genere:

Quasi una ragazza adolescente su quattro, sposata o in coppia, ha subito violenza da parte del partner in tutto il mondo, e 50 milioni di ragazze che vivono oggi hanno subito violenza sessuale.

Pratiche dannose:

La pratica delle mutilazioni genitali femminili è in calo: negli ultimi 30 anni, Paesi come il Burkina Faso e la Liberia hanno dimezzato la percentuale di ragazze sottoposte a questa pratica. Tuttavia, il tasso globale di declino deve essere 27 volte più veloce per raggiungere l’obiettivo di eradicazione del 2030.

Salute e benessere:

A livello globale, il numero di ragazze adolescenti che partoriscono si è quasi dimezzato negli ultimi 30 anni. Tuttavia, si prevede che nel 2025 partoriranno quasi 12 milioni di ragazze adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Tra le adolescenti più giovani (di età compresa tra i 10 e i 14 anni), per le quali il rischio di gravidanza è ancora più grave, si stima che questo numero sia superiore a 325.000.

Istruzione, formazione e competenze digitali:

Nonostante la diminuzione del 39% delle ragazze non scolarizzate negli ultimi 20 anni, 122 milioni di ragazze rimangono fuori dalla scuola a livello globale. In Asia meridionale, le ragazze adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni hanno una probabilità tre volte superiore rispetto ai ragazzi di non frequentare la scuola, di non avere un lavoro o una formazione.

Il rapporto mette in luce l’urgente necessità di un’azione globale per sbloccare l’enorme potenziale delle ragazze adolescenti e propone le seguenti raccomandazioni:

Dare risalto alla voce delle ragazze adolescenti e sostenere la loro azione di sensibilizzazione per influenzare le politiche sulle questioni che riguardano la loro vita.

di sensibilizzazione per influenzare le politiche sulle questioni che riguardano la loro vita. Concentrarsi sulle aree in cui i progressi sono in fase di stallo e che rappresentano una priorità per le stesse ragazze adolescenti, ad esempio per colmare il divario in termini di istruzione, competenze e formazione per le ragazze, tenendo conto delle nuove tendenze e attitudini globali.

“Le ragazze adolescenti sono una forza potente per il cambiamento globale. Con il necessario sostegno al momento giusto, possono contribuire a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e a rimodellare il nostro mondo”, ha dichiarato la Direttrice Generale dell’UNICEF Catherine Russell. “Gli investimenti in aree critiche come l’istruzione, le competenze, la protezione e i servizi sanitari e nutrizionali essenziali possono liberare il potenziale delle ragazze adolescenti in tutto il mondo e risollevare le comunità e i Paesi”.

Kathleen Sherwin, Chief Strategy and Engagement Officer di Plan International, ha aggiunto: “Gli instancabili sforzi per combattere la disuguaglianza di genere significano che le possibilità di una ragazza di andare a scuola sono significativamente più alte rispetto a tre decenni fa e le sue probabilità di sposarsi o rimanere incinta da bambina molto più basse. C’è molto da festeggiare, ma allo stesso tempo questi progressi sono fragili, disomogenei e costantemente minacciati. Troppe ragazze continuano a subire discriminazioni e abusi ogni giorno, semplicemente perché sono giovani e donne. Il nostro lavoro per raggiungere l’uguaglianza delle ragazze deve continuare, lavorando con le ragazze, le donne e i loro alleati in tutto il mondo”.

“Troppe ragazze adolescenti devono ancora affrontare violenze, istruzione limitata e mancanza di servizi sanitari. La nostra promessa di non lasciare indietro nessuno richiede un’azione urgente”, ha dichiarato la Direttrice Generale di UN Women, Sima Bahous. “Abbiamo fatto molta strada, ma abbiamo ancora molti chilometri da percorrere prima che il potenziale di ogni ragazza sia riconosciuto e protetto. Dare potere a tutte le ragazze adolescenti è l’investimento più sicuro per un mondo più sostenibile, equo e pacifico”.

Comunicato Stampa: Unicef