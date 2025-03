Il Capitano Gigi D’Agostino torna con “My New Life”

Share

Dagli anni ’90, il produttore e DJ italiano Gigi D’Agostino è riconosciuto come orgoglio nazionale grazie ad hit come “L’Amour Toujour”, “Bla Bla Bla”, “La Passion”, “The Riddle” ed i piu recenti “In My Mind”, “Hollywood” e “Shadows Of The Night”.



Il 2024 sarà ricordato da tutti come l’anno del suo grande ritorno. Dopo una assenza forzata, che lo ha tenuto lontano dalla musica ma soprattutto dal suo pubblico che lo ama immensamente e che ha pianto per lui e si è commosso quando un anno fa, è riapparso in una performance emozionante in diretta su Rai 1 durante il “71 Festival di San Remo” dalla nave “Costa Concordia”. Per tutta l’estate 2024 ci ha deliziato con i suoi concerti colorati ed affollatissimi e le partecipazioni di grande impatto ai Festival più rinomati in Italia ed all’Estero. “My New Life” è Il nuovo singolo in uscita il giorno 07 Marzo 2025 ed è caratterizzato da un testo Trionfante , un inno alla vita, alla nuova vita che ha riportato il “Capitano” a gioire per la sua Musica ed i suoi Fan.



La traccia è composta da melodie vibranti e ritmi contagiosi, che insieme danno vita ad un brano pieno di sentimento ed armonia. Una nuova perla musicale che resterà nella storia della Dance.

Comunicato Stampa: Dario Bellone