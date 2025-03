Allo Spirit De Milan arriva lo Spirit of Ireland

Share

Nuovi appuntamenti dall’11 al 16 marzo allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale dallo stile vintage che quest’anno compie 10 anni!

Dal 14 al 16 marzo sarà possibile immergersi nel verde suggestivo di SPIRIT OF IRELAND, unendo l’energia contagiosa dello Spirit de Milan a un mix di tradizione e innovazione. Tre giornate in cui saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici per l’unico festival in Italia con due band in arrivo direttamente dall’isola verde, l’Irish Quartet e i Tribesmen!

Dopo il consueto lunedì di chiusura, il sipario si riapre oggi, martedì 11 marzo, con l’ironia e l’atmosfera unica del Ca.Bar.Et Boh.Visa, una serata tra musica e cabaret milanese che sa sempre regalare emozioni. Un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare dalle note e dalle risate in compagnia degli artisti del cast.

Non si smette di ridere con l’appuntamento di mercoledì 12 marzo, Bella de rid, una serata interamente dedicata alle barzellette e alla comicità dal vivo. Un evento che promette di far dimenticare ogni pensiero con un mix irresistibile di battute e aneddoti divertenti.

Giovedì 13 marzo la tradizione milanese torna protagonista con Barbera & Champagne, l’appuntamento fisso che celebra la musica popolare lombarda. Questa settimana, a salire sul palco saranno The Cadregas con il loro repertorio ispirato ai grandi della canzone d’autore milanese come Jannacci, Gaber e Nanni Svampa. Una serata autentica, tra poesia e ironia, che racconta Milano e le sue storie attraverso la musica.

Venerdì 14 marzo inizia finalmente il tanto atteso Spirit of Ireland, il grande festival dedicato alla cultura irlandese. Le porte apriranno alle 19:30, dando subito spazio alla musica con il concerto dei Trip to Dripsey, band italiana che ha fatto della tradizione folk irlandese il proprio cavallo di battaglia. Nel frattempo, il pubblico potrà immergersi nei sapori dell’Irish food, mentre alle 20:30 partirà la prima lezione di danza irlandese con i ballerini dell’Accademia Gens d’Ys, per imparare i passi base e prepararsi alla grande festa. Alle 22:00, saliranno sul palco i The Keltaholics, seguiti alle 23:30 dallo straordinario Irish Quartet, che porta con sé l’anima musicale dell’Irlanda e della Scozia. A chiudere la serata, il dj set di Alex Biasco, pronto a far ballare tutti fino a notte fonda.

Sabato 15 marzo la giornata inizia presto con l’attesissima diretta del Sei Nazioni di rugby, dove gli appassionati potranno seguire il match tra Italia e Irlanda in un’atmosfera elettrizzante. Dopo la partita, la festa continua con il concerto dei Patricks, band italiana che fonde sonorità folk e spirito irlandese. Nel pomeriggio, spazio alla cena tipica irlandese e a una nuova lezione di danza, prima di assistere allo spettacolare show di Gens d’Ys, una performance di ballo che lascia senza fiato. La serata entra nel vivo con il ritorno della Irish Quartet, seguita dai Tribesmen, direttamente dall’Irlanda, che faranno scatenare il pubblico da mezzanotte. A chiudere la notte, il dj set di Ush, per chi ha ancora energia da vendere.

Domenica 16 marzo, ultimo giorno dello Spirit of Ireland, la festa inizia con un delizioso Irish Brunch, accompagnato dalla musica dal vivo dei Keily’s Folk. Nel pomeriggio, spazio ai più piccoli con un workshop di danze irlandesi e laboratori creativi, mentre per gli adulti continua la magia delle danze tradizionali con il concerto dei Duilleoga. Alle 18:00, tornano i Tribesmen, mentre la serata si chiude con il concerto della Shamrock Band, prima del grande brindisi finale a mezzanotte per celebrare l’arrivo del giorno di San Patrizio.

LUNEDÌ 10 MARZO

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.

MARTEDÌ 11 MARZO

ore 22.00 – Ca.Bar.Et Boh.Visa.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 12 MARZO

ore 21.30 – Bella de rid. Serata di barzellette.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 13 MARZO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con The Cadregas.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 14 MARZO

SPIRIT OF IRELAND

Biglietto di ingresso 20€ con consumazione inclusa (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025 e Gens d’Ys), ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

ore 19.30 – apertura porte

ore 19.30 – concerto di Trip to Dripsey (Italia)

dalle ore 20.00 – Irish food

ore 20.30 – lezione primi passi con insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

ore 22.00 – concerto di The Keltaholics (Italia)

ore 23.30 – concerto della Irish Quartet (Irlanda/Scozia)

ore 01.00 – dj set con Alex Biasco

SABATO 15 MARZO

SPIRIT OF IRELAND

Biglietto di ingresso 20€ con consumazione inclusa (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025 e Gens d’Ys), ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

ore 15.00 – apertura porte

ore 15.15 – diretta video della quinta giornata del Sei Nazioni di rugby (Italia – Irlanda)

ore 17.00 – concerto dei Patricks (Italia)

dalle ore 19.00 – Irish dinner

ore 19.00 – lezione primi passi con insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

ore 21.00 – Gens d’Ys Irish Dance Show (Italia)

ore 22.30 – concerto della Irish Quartet (Irlanda/Scozia)

ore 00.00 – concerto dei Tribesmen (Irlanda)

ore 01.00 – dj set Ush

DOMENICA 16 MARZO

SPIRIT OF IRELAND

Biglietto di ingresso 20€ con consumazione inclusa (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025 e Gens d’Ys), 10€ con consumazione inclusa per chi prenota l’Irish Brunch, ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

ore 12.30 – apertura porte e Irish Brunch

ore 14.00 – workshop gratuito di danze per bambini con Gens d’Ys (Italia – Irlanda)

ore 14.00 – concerto dei Keily’s Folk (Italia)

ore 15.00 – laboratori di disegno e prova di rugby per bambini

ore 15.00 – lezione primi passi con insegnanti dell’Accademia di ballo Gens d’Ys

ore 16.00 – concerto da ballo dei Duilleoga (Italia), pomeriggio danzante

ore 18.00 – concerto dei Tribesmen (Irlanda)

dalle ore 19.00 – Irish dinner

ore 21.00 – concerto della Shamrock Band (Italia)

ore 00.00 – festeggiamenti di San Patrizio

Con i suoi 1500 mq, lo Spirit De Milan custodisce un’atmosfera vintage unica. Aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 all’01:00 (fino alle 02:30 il venerdì e il sabato), il locale è il punto d’incontro per musica dal vivo, risate e divertimento.

Ma non solo: è anche il luogo ideale per gustare la cucina tradizionale milanese! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, si consiglia vivamente di prenotare tramite il form online disponibile qui: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Al vostro arrivo, sarete accolti con calore da La Mariuccia o L’Ambroes, che vi accompagneranno al tavolo riservato. Il menù propone piatti della tradizione, preparati con amore e ingredienti selezionati, proprio come faceva la nonna.

Per informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

Nato da un’idea di KLAXON srl, studio di progettazione attivo dal 2000 nel settore dell’exhibition design e ideatore del festival SWING’N’MILAN, il progetto SPIRIT DE MILAN ha l’obiettivo di creare esperienze tematiche immersive per i partecipanti.

Oltre a essere un vivace punto di riferimento per eventi culturali, Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale. La tessera annuale, facoltativa e valida fino al 31 dicembre, ha un costo di 15 euro. I soci possono beneficiare di riduzioni sulle serate a pagamento, partecipare a eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono (www.spiritophono.it).

Un luogo dove cultura, divertimento e musica si incontrano per dar vita a esperienze uniche.

