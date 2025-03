Luchè torna sulla scena con “Anno Fantastico”

Share

L’icona del rap italiano LUCHÈ torna sulla scena, venerdì 21 marzo, con il nuovo singolo “Anno Fantastico” (Warner Music Italy) e per l’occasione porta con sé due pesi massimi delle nuove generazioni: SHIVA e TONY BOY.



Tre fuoriclasse che, con i loro stili ben definiti, riescono a mettere insieme uno street banger duro e puro, con un sound che guarda dritto oltre oceano. Anno Fantastico è la colonna sonora di chi trasforma l’ambizione in successo, un pezzo che suona come un avvertimento: il 2025 sarà segnato da chi ha già dimostrato tutto, ma ha ancora fame e tanto da dire.

Alcuni giorni fa è apparsa sul profilo Spotify di Luchè una foto che lo ritraeva con i due rapper. L’hype intorno ad un presunto nuovo brano insieme è aumentato sempre di più, dopo aver pubblicato sui social uno spoiler, diventato da subito virale, che ha coinvolto anche Shiva e Tony Boy. Ma la conferma di questa tanto attesa collaborazione è arrivata solo oggi con l’annuncio ufficiale da parte dell’artista.

Luchè ha in serbo per il suo pubblico importanti novità, ma soprattutto si sta preparando per l’imperdibile concerto, destinato a restare nel tempo, in uno dei luoghi simbolo della sua Napoli: il 5 GIUGNO 2025 porterà, infatti, tutta la sua potenza e la sua discografia sul palco dello STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.

Il live è prodotto e distribuito da Vivo Concert, info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

Un nuovo show arriva dopo i due eventi maestosi della scorsa estate in Piazza del Plebiscito, in cui, insieme a Ntò, ha fatto rivivere ai fan gli anni dei Co’Sang portando sul palco i pezzi che hanno segnato la storia del rap italiano e il loro ultimo imponente lavoro in studio “DINASTIA” (Warner Music Italy).

LUCHÈ, tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.

