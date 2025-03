Sfera Ebbasta questa estate ai principali festival italiani

Share

Nel vivo degli show tutti sold out nei palazzetti (dopo Torino, il 29 marzo @ Inalpi Arena, sarà la volta del poker di date da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano), e in avvicinamento all’attesissima data di Napoli, il 7 giugno per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona, SFERA EBBASTA sorprende i fan con l’annuncio di nuove date per l’estate 2025.

L’avventura live del Trap King prosegue tra giugno e agosto sui palchi dei principali festival italiani con i nuovi appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live- del SUMMER TOUR 2025.

Sette le nuove date, nel cartellone delle più suggestive rassegne musicali a cielo aperto, che vanno ad aggiungersi alla già annunciata tappa di Roma, in programma il 19 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma: in estate Sfera Ebbasta toccherà anche le città di Ferrara, il 21 giugno @ FERRARA SUMMER FESTIVAL; Alba (CN), il 13 luglio @ COLLISIONI FESTIVAL; Catania, il 25 luglio @ Villa Bellini; Cinquale (MS), il 2 agosto @ VIBES SUMMER FESTIVAL; Gallipoli (LE), il 4 agosto @ SOTTOSOPRA FEST; Olbia (SS), il 14 agosto @ RED VALLEY FESTIVAL; San Benedetto del Tronto (AP), il 30 agosto @ SAN.B SOUND.

I biglietti per i nuovi live del SUMMER TOUR 2025 saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 marzo, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 14:00 di martedì 1 aprile. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Per Sfera -indiscusso recordman di vendite e di sold out, con 230 Dischi di Platino e 32 d’Oro all’attivo, e una solida fanbase multigenerazionale che sfiora i 5MLN di follower su Instagram- è l’occasione perfetta per portare sui più importanti palchi estivi e ripercorrere con il proprio pubblico la sua storia in musica, dalle origini alla fama globale passando per il ritorno al blocco con l’ultimo album X2VR (Island Records), già Quintuplo Disco di Platino.

Il SUMMER TOUR 2025 è prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live.

SFERA EBBASTA

SUMMER TOUR 2025

Sabato 7 giugno 2025 || Napoli @ Stadio Maradona

Sabato 21 giugno 2025 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL

c/o Piazza Ariostea – NUOVA DATA

Domenica 13 luglio 2025 || Alba (CN) @ COLLISIONI FESTIVAL

c/o Piazza Medford – NUOVA DATA

Sabato 19 luglio 2025 || Roma @ ROCK IN ROMA

c/o Ippodromo delle Capannelle

Venerdì 25 luglio 2025 || Catania @ Villa Bellini – NUOVA DATA

Sabato 2 agosto 2025 || Cinquale (MS) @ VIBES SUMMER FESTIVAL

@ Arena della Versilia – NUOVA DATA

Lunedì 4 agosto 2025 || Gallipoli (LE) @ SOTTOSOPRA FEST

c/o Raffo Parco Gondar – NUOVA DATA

Giovedì 14 agosto 2025 || Olbia (SS) @ RED VALLEY FESTIVAL

c/o Olbia Arena – NUOVA DATA

Sabato 30 agosto 2025 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND

c/o Parco Nelson Mandela – NUOVA DATA