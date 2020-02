Niall Horan “No Judgement”

Share Facebook

Il nuovo singolo in radio dal 21 Febbraio. Tratto dal nuovo album “Heartbreak Weather” in arrivo il 13 marzo

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali No Judgement il nuovo singolo di Niall Horan, accompagnato dal video ufficiale. Il brano (insieme ai singoli “Nice to Meet Ya” e “Put a Little Love on Me”) è contenuto nel suo secondo album, Heartbreak Weather, che uscirà il 13 marzo su etichetta Capitol Records. No Judgement è stata scritta da Horan insieme a Julian Bunetta (suo collaboratore e produttore) , Tobias Jesso Jr, John Ryan e Xplicit.

“Quando ascolto gli album, mi piace ascoltarli dall’inizio alla fine. Con Heartbreak Weather, volevo raccontare la storia che avevo in testa e per farlo ho utilizzato la tracklist dell’album. Spero così di riuscire a condurre le persone all’ascolto di ogni canzone secondo l’ordine della scaletta e senza dire “Salterò alla prossima” spiega Horan

Rolling Stone ha incluso Heartbreak Weather nella sua lista dei 70 album più attesi del 2020 e ha elogiato le recenti performance di Horan al “Saturday NightLive” con “Nice To Meet Ya” e “Put a Little Love on Me.”

Il nuovo tour di Horan inizierà dal prossimo 20 aprile, alla Bridgestone Arena a Nashville. Negli Stati Unti suonerà al Barclays Center a New York (29 Aprile) e al The Forum di Los Angeles (18 Maggio).

Nato a Mullingar, Irlanda, Horan ha venduto più di 80 milioni di dischi e ha girato il mondo in tour molte volte come parte dei One Direction. Con il suo album di debutto da cantante solista Flicker (Capitol Records), ha ottenuto un successo mondiale ed è stato molto apprezzato dalla critica. L’album è entrato nella classifica Billboard 200 alla n.1 ad ottobre 2017 ed è stato certificato platino in 20 paesi, compresi gli Stati Uniti. Ha superato 3 milioni di vendite per e oltre 3 miliardi di stream totali. Flicker contiene il singolo doppio platino “This Town” e il triplo platino “Slow Hands”. Il Flicker World Tour di Horan ha registrato date sold-out negli Stati Uniti, Canada, UK, Europa, Singapore, Giappine, Brasile e Australia.