È disponibile da oggi, martedì 18 febbraio, “Superblood Wolfmoon”dei Pearl Jam

È disponibile da oggi, martedì 18 febbraio, “Superblood Wolfmoon”, il secondo singolo estratto dal nuovo album dei Pearl Jam, “Gigaton”, in uscita il 27 marzo 2020.

Il brano è stato pubblicato dopo che la band aveva realizzato un teaser con una speciale landing page su moon.pearljam.com, operazione che aveva creato molto attesa tra i fan. Dopo le sperimentazioni sonore del primo singolo, “Superblood Wolfmoon” è un ritorno alle origini dei Pearl Jam, con batteria e chitarra che sono i veri protagonisti.

ll primo singolo estratto dall’album, “Dance of the Clairvoyants”, ha raggiunto oltre 4,8 milioni di stream su Spotify ed è accompagnato da un video suddiviso in tre parti (Mach I, Mach II, Mach III), che vede come protagonista assoluta la Natura, dalle vedute della Terra dallo spazio alle forme di vita più piccole come insetti fino alle cellule, a definire quello che è un quadro completo del nostro universo per come lo conosciamo:

Dance Of The Clairvoyants (Mach I): https://youtu.be/xJwuP5wPCLQ

Dance Of The Clairvoyants (Mach II): https://youtu.be/okly4ZVkQFU

Dance Of The Clairvoyants (Mach III): https://youtu.be/ymf7DZUeVow

Il preorder dell’album “Gigaton” è già disponibile su https://isl.lnk.to/Gigaton_PreOrder, di seguito la tracklist completa del disco.

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clarivoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’Clock

Never Destination

Take The Long Way

Buckle Up

Come Then Goes

Retrograde

River Cross

In primavera i Pearl Jam partiranno per un tour in Nord America, che arriverà, nell’estate, anche in Europa. In particolare, il 5 luglio 2020, la band si esibirà per l’unica data italiana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Biglietti in vendita su ticketmaster.it e su ticketone.it.

Qui di seguito il calendario completo del tour europeo:

23 Giugno – Francoforte, Germania – Festhalle

25 Giugno – Berlino, Germania – Waldbühne

27 Giugno – Stoccolma, Svezia – Lollapalooza Stockholm

29 Giugno – Copenhagen, Danimarca – Royal Arena

2 Luglio – Werchter, Belgio – Rock Werchter Festival

5 Luglio – Imola, Italia – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

7 Luglio – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

10 Luglio – Londra, UK – American Express presents BST Hyde Park

13 Luglio – Cracovia, Polonia – Tauron Arena

15 Luglio – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

17 Luglio – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion

19 Luglio – Parigi, Francia – Lollapalooza Paris

22 Luglio – Amsterdam, Olanda – Ziggo Dome

About Pearl Jam

Nel 2020 la band celebra 30 anni di esibizioni live. Dopo oltre undici album in studio e centinaia di esibizioni dal vivo, i Pearl Jam continuano a essere acclamati dalla critica e a ottenere successo di pubblico – vantando oltre 85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017.