Ghali DNA debutta al numero uno della classifica fimi/gfk degli album piu’ venduti della settimana

Tripletta nelle classifiche Fimi/Gfk per DNA: l’album di Ghali al primo posto degli album, Good Times numero uno dei singoli e Boogieman secondo. Il nuovo disco di Ghali uscito il 20 febbraio per Atlantic Warner/Sto Records debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana. Non solo. Questa settimana il podio dei singoli più ascoltati è per le prime due posizioni di Ghali: Good Times, il secondo singolo dell’album va direttamente al primo posto e al secondo posto c’è Boogieman, già disco d’oro e nuovamente sul podio dei singoli nella classifica FIMI/GFK. Il brano feat Salmo in un mese ha collezionato oltre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 14milioni di streaming su Spotify.

Inizia all’insegna dei record il 2020 di Ghali: tutti i singoli contenuti nell’album DNA sono in Top 100, ben 13 tracce sono tra i primi 50 singoli, 5 i brani in Top 20 e tre brani, Good Times, Boogieman e Marymango sono in Top 10.

Ghali con le sue quindici tracce di DNA si conferma oggi un riferimento nella scena musicale nazionale e internazionale. Il secondo album di Ghali, dopo lo strepitoso successo di Album (triplo disco di platino FIMI), è un disco forte, a tratti identitario ma anche pieno di sfaccettature che testimoniano le diverse anime di un artista che non ha mia avuto paura di cambiare gli abiti delle sue canzoni. DNA, oltre ad essere un vero e proprio percorso biografico in musica è un viaggio visivo, intriso d’arte e concepito insieme ad un nuovo universo visual. Dalla copertina in cui Ghali si leva la maschera, concetto ripreso nell’esibizione da super ospite a Sanremo 2020, passando per la cura quasi cinematografica dei videoclip come quello di Boogieman feat Salmo girato in reverse, l’idea nel lavoro di Ghali è sempre di immergere lo spettatore in un immaginario capace di coinvolgerlo a trecentosessanta gradi.

DNA sarà presentato con Il concerto a Milano al Fabrique l’8, il 9 e il 10 maggio. Lo show a Milano sarà un’anteprima ed è prodotta da LIVE NATION ITALIA. Ghali torna a Milano, in una dimensione più personale e diretta di live che rispecchia l’esigenza di tornare alle origini già introdotta nella scelta del nome dell’album.