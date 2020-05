Share Facebook

Twitter

Pinterest

Nel brano anche un omaggio a Pino Daniele

“NON È VERO” è il nuovo singolo dei THE KOLORS, in radio e in digitale da venerdì 15 maggio. Il brano esce su etichetta Island Records e arriva dopo il successo di hit come “Los Angeles” feat. Guè Pequeno e “Pensare male” feat. Elodie (certificato Disco di Platino e numero 1 in radio per 3 settimane consecutive) che hanno totalizzato oltre 27 milioni di stream su Spotify e oltre 41 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“NON È VERO”, scritta da Stash insieme a Davide Petrella e prodotta dallo stesso Stash insieme ai Daddy’s Groove, segna un ulteriore passo in avanti nel poliedrico e originale percorso musicale della band. Tra riff funky trascinanti e sonorità black, questo nuovo singolo pesca nella migliore disco music e nella musica d’autore italiana per trasportarci in una dimensione parallela tra luci stroboscopiche e dancefloor scatenati. La canzone è anche un omaggio a Pino Daniele e alle sue sonorità, marchio di fabbrica inconfondibile della sua straordinaria opera:

«La citazione di Pino Daniele degli anni ’80 – dichiara Stash – vuole raccontare il nostro modo di vedere il funk made in Italy. Andavamo a dormire la sera con il live di Pino a Zurigo del 1983 e ci svegliavamo con l’album “Nero a Metà” in sottofondo. Quelle intuizioni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazione, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo deciso di dichiararla in maniera palese. Non è vero è un pezzo che affonda le radici nel funk di fine settanta. Non vuole seguire gli schemi delle tendenze, è semplicemente un pezzo suonato che fa venire voglia di essere suonato! Non sono stati usati “virtual instruments” e plugin nella produzione di questo brano. Tutto è suonato per davvero! Sembra che la scena mondiale stia dando una speranza concreta alla musica “suonata”…e noi non vediamo l’ora».

I THE KOLORS sono Stash Fiordispino (voce, chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Daniele Mona (synth). Nascono a Milano nel 2010 e subito diventano resident brand di uno dei locali più longevi della città: Le Scimmie. Nel 2015 vincono l’edizione di “Amici”, aggiudicandosi anche il premio della critica e pubblicano l’album “Out” subito al primo posto tra gli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 11 settimane consecutive e raggiungendo il quarto platino con oltre 200.000 copie vendute. Segue un tour in tutta italia nel segno del sold out che si concluderà all’Open Air Theatre di Expo 2015 davanti a più di 10.000 spettatori. Il 19 maggio 2017 esce “YOU”, il nuovo album registrato a Londra e anticipato dal primo singolo “What happened Last Night” feat. Gucci Mane & Daddy’s Groove che vanta anche la collaborazione con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem Archer. A febbraio 2018 partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano “Frida (mai, mai, mai)”. Il 15 marzo 2019 esce il singolo “Pensare male” feat. Elodie. Il singolo, oltre ad aver conquistato il Disco di Platino, è stato uno dei brani più suonati dalle radio italiane e al numero 1 della Classifica Airplay per tre settimane consecutive. Il 4 ottobre 2019 esce “Los Angeles” feat Guè Pequeno che diventa uno dei brani più passati in radio con oltre 3,8 milioni di stream su Spotify e 4 milioni di views su YouTube.