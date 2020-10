Ivan Granatino e Clementino in radio con il singolo “Dinero”

Si preannuncia un duetto esplosivo quello tra Gigi D’Alessio e Clementino, in arrivo in radio …

Questi i numeri del giovane cantante urban che si appresta a realizzare un album nel 2021 che sarà un giro intorno al mondo della musica grazie alla sua versatilità e alle collaborazioni importanti: 18M con CARAMELLA il singolo dell’estate tra video, topic, stream; 10M con ME LLAMA; 16 M con Viene appriesso a Me. Ivan Granatino ad oggi conta sui social: Instagram oltre 200k, Facebook oltre 200k, Spotify 500K ascoltatori mensili, YouTube oltre 130K.

“Clemente per me è un fratello ma è soprattutto un professionista che non si piega alle logiche di mercato ma da sempre è uno dei migliori rapper nazionali” racconta Ivan Granatino.

Dopo i numeri record del pezzo estivo “Caramella” feat. Bl4ir, il 23 ottobre esce “Dinero”, in collaborazione con Clementino. Prodotto dallo stesso Ivan Granatino insieme a Max D’Ambra, il brano racconta in maniera ironica uno spaccato della società odierna “Qui comanda chi mangia chi si veste importante e scavalca ‘e muntagne con Rolex oro e diamante nel locale diventi un re sbocciando bottiglie dentro il privée…” slang, usi e costumi di una società che punta tutto sull’apparenza e poco alla sostanza delle cose.