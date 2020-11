La cantante Senhit è stata confermata tra i 100 giudici del Muro

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Tra i 100 giudici del Muro dello show musicale All Together Now – La musica è cambiata IN PRIMA SERATA SU CANALE 5

Online il nuovo video del progetto #FREAKYTRIPTOROTTERDAM cover di “Rise Like a Phoenix” di Conchita Wurst

La cantante italo eritrea SENHIT è stata confermata tra i 100 giudici del Muro nella nuova edizione di All Together Now – La musica è cambiata, lo show musicale in onda in prima serata su Canale 5 da domani, mercoledì 4 novembre!

Senhit racconta: «L’anno scorso far parte del Muro è stato come convivere con una grande famiglia che, come me, ama la musica, e sono felice di tornarci quest’anno! Certo non è mai facile giudicare i concorrenti… In questo periodo sto lavorando con Luca Tommassini al progetto #FREAKYTRIPTOROTTERDAM e so bene cosa vuol dire studiare con determinazione per vestire continuamente nuovi panni e dar vita a personaggi realistici. Saranno queste le caratteristiche che, come giudice, cercherò nei cantanti che si esibiranno: determinazione e capacità di emozionare».

Il programma è condotto da Michelle Hunziker, affiancata, novità di questa edizione, da una “giuria vip”, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, che valuterà le performance dei concorrenti insieme al Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprenderà anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.

“Freaky Trip to Rotterdam” è l’appuntamento mensile creato da SENHIT con la direzione artistica di LUCA TOMMASSINI, che accompagna i fan della cantante italo eritrea fino all’Eurovision Song Contest 2021, dove Senhit è già stata confermata in rappresentanza di San Marino RTV. Ogni mese, un brano della storia dell’ESC viene reinterpretato da Senhit diventando non un semplice videoclip ma una vera e propria opera d’arte.

È online il 5° video del progetto, cover di “RISE LIKE A PHOENIX” di CONCHITA WURST, singolo che ha vinto l’ESC 2014 in rappresentanza dell’Austria: https://youtu.be/FAjnhvAZk5U.

«Omaggiare Freddie Mercury è un sogno che si realizza per me e Senhit. I tatuaggi del suo corpo diventano luce di una nuova speranza, perché c’è un grande bisogno di speranza in questo momento» spiega Tommassini. Senhit, infatti, in questo video omaggia Freddie Mercury, icona coraggiosa e innovativa, ponendo l’attenzione sul valore della libertà di espressione e facendo riflettere sui diritti di ogni essere umano, con un occhio di riguardo per i diritti LGBTQ+.