Parlano le donne: vittime di violenza di genere raccontano le loro storie

Lo speciale, in onda su Rai3, sarà registrato il 19, 20 e 21 novembre in …

Il racconto si struttura su quattro linee narrative, ciascuna delle quali unisce la storia della donna, il profilo del ragazzo, e culmina nel loro incontro e confronto. Ciascuna donna racconta il suo trascorso, la sua esperienza e il suo riscatto in una narrazione empatica ed esemplare. Ci immergiamo inoltre nella vita dei ragazzi, che ci mostrano le proprie abitudini e soprattutto il loro modo di approcciarsi al progetto, leggendo le storie delle donne e portando avanti un primo contatto con loro. Gli incontri/intervista sono un momento di arricchimento per entrambe le parti, l’empatia fresca degli studenti permette alle donne di aprirsi e raccontare il proprio vissuto.

Parlano le donne è un progetto di comunicazione e sensibilizzazione finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, all’interno di un programma di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne in attuazione della Convenzione di Istanbul. A questo fine è stato realizzato un docufilm, andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Rai 3. Sessanta minuti in cui verrà raccontato l’incontro e il dialogo tra quattro donne con storie di violenza e discriminazione di genere e quattro studenti/esse che si fanno portavoce delle loro storie e di un messaggio che invita al cambiamento sociale.