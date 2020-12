Stefano Accorsi per Save the Children

Share Facebook

Twitter

Stefano Accorsi racconta ai bambini la vita dei più grandi poeti della storia. PAROLE NOTE: La poesia delle Fiabe “Otto Fiabe per far conoscere ai nostri figli, fin da piccoli, la bellezza della Poesia”.

La voce di Stefano Accorsi, le vite dei più grandi poeti della storia raccontate sotto forma di fiaba, in un progetto che ha come obiettivo quello di avvicinare anche i più piccoli al mondo della poesia. Parte dei ricavati a sostegno del programma Proteggiamo i bambini di Save the Children, per sostenere i bambini che sono stati duramente colpiti dagli effetti della pandemia.

Da oggi, 11 dicembre 2020, è disponibile in formato digitale su tutti i principali Digital Store, il progetto “PAROLE NOTE: La poesie delle Fiabe”. Otto fiabe originali interpretate da Stefano Accorsi per far conoscere ai bambini i più grandi poeti della storia, facendoli immedesimare nelle loro vite, rendendoli degli esempi, trasmettendo un messaggio di positività.

Ma anche per far conoscere ai più piccoli il valore della solidarietà: parte del ricavato del prodotto, infatti sarà devoluto alla campagna Proteggiamo i Bambini di Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – finalizzata a per dare cibo, scuola e protezione a tanti bambini in Italia e nel mondo che sono stati duramente colpiti dalla crisi socio-economica seguita alla pandemia Covid 19.

“Avvicinarsi alla lettura e al mondo che si nasconde e si schiude dietro una poesia è un’avventura che ogni bambino dovrebbe intraprendere. Ecco perché ho aderito con entusiasmo al progetto di Parole Note a favore di Save the Children. Perché l’educazione è la chiave di volta per uscire dalle diseguaglianze e per riuscire a costruirsi il futuro di cui nessun bambino può essere privato, oggi più che mai”, ha dichiarato Stefano Accorsi.

Grazie al progetto Parole Note “La poesia delle fiabe”, i bambini potranno iniziare a comprendere, anche solo attraverso il suono delle parole, la bellezza della grande poesia. Il prodotto è destinato a ragazzi e bambini di una fascia di età compresa tra i 4 e i 12 anni, ma coinvolge anche i genitori e in generale tutti gli amanti dell’arte della poesia.

Ogni fiaba, della durata di circa sei minuti, oltre alla storia dell’autore e a una produzione musicale che accompagna il racconto, include piccoli estratti della produzione poetica degli stessi.

La poesia delle Fiabe narra, attraverso racconti inediti e integralmente scritti da Maurizio Rossato e Walter Proserpio, la vita di:

Giuseppe Ungaretti

Jacques Prévert

Alda Merini

Eugenio Montale

Pablo Neruda

Wislawa Szimborska

Giacomo Leopardi

Emily Dickinson

La musica di accompagnamento alle letture è composta dal produttore discografico toscano Alex Vanni.

Il progetto nel suo lancio sarà supportato da Radio Deejay, Deejay.it e Radio Capital.

PAROLE NOTE

Parole Note” è un progetto discografico nato nel 2010 dalla passione di Maurizio Rossato per la poesia, in cui alcuni tra i più importanti attori italiani interpretano poesie e monologhi musicati in modo totalmente nuovo e originale. Il primo disco “Parole Note Volume 01” è un successo discografico, tra gli attori coinvolti: Luciana Littizzetto, Claudio Santamaria e Filippo Timi. Nel 2012 segue il secondo volume con Fiorello, John Turturro, Franco Battiato e molti altri, Il disco verrà anche allegato con “La Repubblica”. Grazie al successo discografico “Parole Note” diventa anche un programma radiofonico dedicato alla musica e alla poesia, dal 2011 entra a far parte del palinsesto di Radio capital. Parole Note Volume 3 è uscito a Marzo 2016 e in questo disco le letture sono interpretate da alcuni tra i più famosi cantautori italiani. Oltre ai dischi e al programma, “Parole Note” diventa anche uno spettacolo live itinerante in cui video, musica e poesia si fondono in unico racconto. I testi più belli del progetto “Parole Note” sono stati raccolti nel libro “Parole dritte al cuore” edito da Mondadori

Maurizio Rossato è autore, produttore e regista per Radio Deejay e Radio Capital, Walter Proserpio è autore radiofonico.

Save the Children

Save the Children è l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lavora in 118 paesi, con passione, determinazione e professionalità, attraverso programmi di efficaci, innovativi e sostenibili, per dare ai bambini – in Italia e nel resto del mondo – l’opportunità di crescere sani, ricevere un’educazione ed essere protetti. Quando scoppia un’emergenza, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni dei minori, garantire i loro diritti e ascoltare la loro voce. Miglioriamo concretamente la vita di milioni di bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere.