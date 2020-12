Leonardo Zaccaria il nuovo singolo “Orione”

Estratto da “Music To Be Murdered By – Side B”, il nuovo album di EMINEM …

Immaginate un acerbo Allen Ginsberg che a 22 anni invece di scrivere poesie decide di presentarsi a un casting per il nuovo film di Woody Allen e non viene preso. Esce dal set, compra una chitarra e inizia a scrivere canzoni, ecco, questo è LEONARDO ZACCARIA. Cantautore romano di 22 anni, inizia a suonare la chitarra da piccolo ma presto sente l’esigenza di scrivere dei testi e cantarli. Uno degli elementi caratteristici del suo mondo musicale è la nostalgia e le sue influenze artistiche spaziano da Rino Gaetano a Cesare Cremonini, da Ed Sheeran al poeta americano Allen Ginsberg. È anche un appassionato di cinema, che spesso porta nelle sue canzoni con riferimenti a diversi immaginari e film.

Leonardo Zaccaria non si fa conoscere solo tramite la sua voce ma anche tramite la sua scrittura, è infatti autore Sony ATV e ha scritto – tra gli altri – per Annalisa, Chiara Galiazzo, Sofia Tornambene, Thomas, Jacopo Ottonello.

“Questa canzone è una costellazione di nome e di fatto – commenta l’artista – le stelle che la compongono sono la nascita e l’esplosione di un sentimento, la sensazione di viaggiare insieme ad una persona anche quando si è fermi e l’emozione di sentirsi a casa in qualsiasi posto insieme a lei. Ma le stelle di questa canzone per me sono anche i luoghi, gli angoli di Roma in cui vado a scrivere con la mente e che fanno da contorno a questa storia. Ed effettivamente se devo descrivere ‘Orione’ penso proprio alla luce di Roma: così accesa, così colorata, così vitale, così sguaiata, così furba, così allegra ma con quel leggero filo di dolcissima malinconia che la attraversa.”