Cineteca Milano: “Signori e signori…Il cinema è magia!”

Share Facebook

Twitter

Da venerdì 1 gennaio 2021 Cineteca Milano presenta SIGNORE E SIGNORI…IL CINEMA E’ MAGIA!, un’eccezionale selezione dalle suggestioni fantastiche di sette capolavori del cinema a tema illusionismo che saranno disponibili in streaming.

La rassegna prende avvio da “L’isola del terrore”, film muto del 1920 il cui interprete principale è il celebre illusionista Harry Houdini, che si cimenta in incredibili imprese immerso nell’esotica atmosfera di un’isola selvaggia occupata da ostili indigeni. A seguire troviamo “Entr’acte”, cortometraggio del 1924 considerato l’opera-simbolo del cinema surrealista, in cui compaiono persino Marcel Duchamp e Man Ray impegnati in una partita di scacchi su una terrazza. Realizzata da René Clair su un’idea del pittore avanguardista Francis Picabia, la pellicola appare come un’incalzante successione di paradossali visioni sconnesse tra loro. Tra le tecniche cinematografiche impiegate vi si trova anche la sospensione e ripresa introdotta dal prestigiatore e regista Georges Méliès, del quale in questa occasione viene presentato “Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin”, da lui diretto nel 1896. L’importante cortometraggio, dalla durata di appena un minuto, segna un punto di svolta nella storia del cinema in quanto annuncia le sperimentazioni nel campo degli effetti speciali.

In rassegna troviamo anche fantastiche e, talvolta, surreali immagini offerte da pellicole realizzate nel primo decennio del Novecento da ignoti di area tedesca come “Scherzo fantastico” (1905) e di area francese, come “Gioco di dadi” (1909), “La ruche merveilleuse” (1905) e “A teatro” (1907).

Tutti i filmati saranno disponibili gratuitamente, ad eccezione de “L’isola del terrore”, accessibile ad un costo di € 5,00 sulla piattaforma di streaming della Cineteca Milano www.cinetecamilano.it in modalità Premium.

LE SCHEDE DEI FILM

L’ISOLA DEL TERRORE

(James Cruze, USA, 1920)

Beverly West, il cui padre è tenuto prigioniero da una tribù di indigeni dei Mari del Sud, chiede aiuto a Harry Harper, inventore di un dispositivo sottomarino per il recupero di navi affondate. Il riscatto richiesto dagli indigeni è una rara perla concupita anche da Job Mourdant, il tutore di Beverly, che rapisce la ragazza e tenta di ucciderla. Harry, che li ha seguiti, la salva. Sull’isola, Harry viene catturato ma, riuscito a fuggire, salva ancora una volta Beverly che è stata gettata in mare in una cassa di ferro. Le sue imprese impressionano così tanto gli indigeni che finiscono per liberare Beverly e suo padre che, insieme a Harry, possono partire a bordo di un’imbarcazione a vela. L’interprete principale è il celebre illusionista Harry Houdini. Le riprese vennero effettuate nell’isola di Santa Catalina, in California.

Visione film € 5,00

ENTR’ACTE

(René Clair, Francia, 1924)

Uno dei film sacri del movimento surrealista, un’irriverente messa a frutto delle tecniche poetiche del gruppo guidato da Breton.

Visione gratuita

SCHERZO FANTASTICO

(Anonimo, Germania, 1905)

Fantasia muta con scherzi tra vari personaggi.

Visione gratuita

LA RUCHE MERVEILLEUSE

(Anonimo, Francia, 1905)

Danza floreale in un paesaggio fiabesco

Visione gratuita

GIOCO DI DADI

(Anonimo, Francia, 1909)

Immagini di persone che giocano con dadi giganti, in uno scenario decisamente surreale.

Visione gratuita

A TEATRO

(Anonimo, Francia, 1907)

Una divertente rappresentazione teatrale di alcune marionette dal volto umano.

Visione gratuita

ESCAMOTAGE D’UNE DAME CHEZ ROBERT-HOUDIN

(Georges Méliès, Francia, 1896)

Il film è ambientato nel teatro dove Méliés proponeva spettacoli di prestidigitazione e illusionismo. Méliès interpreta sé stesso, mettendo sul palco, con i gesti dell’illusionista, una sedia poggiata su un foglio di carta, dove fa sedere una signora entrata in scena. Dopo averla coperta con un drappo rigato, la fa sparire, scoprendo al posto della donna una sedia vuota. In seguito, tramite gesti “magici”, fa riapparire uno scheletro, ma coprendolo di nuovo col drappo la donna riappare. I due allora si alzano e si inchinano per ringraziare il pubblico, escono di scena e rientrano per prendere l’applauso.

Visione gratuita