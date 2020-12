Revolution Tivi del Centro Internazionale di fotografia

Le sue opere saranno prossimamente visibili al Centro Internazionale di fotografia in una mostra dal titolo Zeitwirdknapp| Non c’è più Tempo, sostenuta dal Goethe-Institut e curata da Gaetano La Rosa, progettata per la fruizione “dal vivo” quando sarà autorizzata la riapertura del centro.

Mercoledì 30 dicembre sempre alle ore 16 sarà la volta del fotografo tedesco Miron Zownir, con Gaetano La Rosa. Miron Zownir, è famoso per le sue immagini scattate nella Berlino Ovest, a Londra e New York, nelle città post comuniste dell’Est Europa, ed è considerato uno dei più radicali fotografi della scena contemporanea degli ultimi quarant’anni.

Sulla scia delle attività realizzate dal Centro, la Revolution Tivi vuole portare all’attenzione del pubblico la ricerca di fotografi internazionali usando linguaggi e strumenti che la contemporaneità al momento ci impone, divenendo così un luogo di sperimentazione per la fotografia e per la sua declinazione espositiva.

“Revoluscion tivi”, un nome impegnativo, soprattutto in momenti come quello che stiamo attraversando: ma le nostre piccole rivoluzioni le vogliamo portare avanti, nonostante il virus. Amiamo le piccole cose che diventano grandi, spesso le grandi cose sono piccolissime”.