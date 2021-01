Dopo il Golden Buzzer di Federica Pellegrini a Italia’s Got Talent esce “ Come si fa “ il primo singolo di Francesco Carrer. Reduce dal successo di Italia’s Got Talent esce il primo singolo di Francesco Carrer, un artista di soli 14 anni che ha visto avverare il suo sogno su un palco importantissimo con dei giudici eccezionali.

