Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 gennaio, per Universal Music, “Alibi”, il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini, giovane cantautrice che ha debuttato nel panorama musicale a settembre, con il brano “Scorzese“.

Torna con un nuovo tassello che andrà a comporre il suo progetto discografico che uscirà nel 2021, un nuovo brano pop con frammenti di altre sonorità, come le sfumature soul della sua voce che affondano le radici nella sua passione per la musica blues e jazz.

“Alibi“ esce venerdì 22 anche su youtube con un video girato da Matteo ”UZZI” Bombarda. Il video vede Ginevra protagonista di una storia con cui gioca nuovamente con il suo dualismo, con due diversi aspetti della sua personalità, e racconta come una storia che inizia con grandi aspettative, possa poi facilmente trasformarsi in una grande delusione.

Esperienza che Ginevra ha vissuto in prima persona e ha ritrovato nel racconto di altre persone perché, quando scrive i testi, ama mettere in musica le storie, le emozioni e i racconti degli altri che diventano spunti per descrivere, attraverso immagini, le diverse sfaccettature della sua personalità.

BIO

Ginevra Lamborghini, nata a Bologna il 25 settembre 1992, è la secondogenita della famiglia e nipote di Ferruccio Lamborghini. Ginevra comincia il suo percorso musicale da autodidatta durante l’adolescenza, avvicinandosi sempre di più al mondo del canto e crescendo con una grande passione per la musica jazz e blues. Dopo piccole esperienze in jazz club all’estero, Ginevra inizia a scrivere le sue canzoni, primo tassello di un percorso che la porta a lavorare ad un nuovo progetto musicale che presenta con il suo singolo di debutto “Scorzese” pubblicato il 16 settembre 2020 per Universal Music.

Laureata in Culture e tecniche della moda all’Università di Bologna parallelamente alla sua passione per la musica Ginevra è Creative Advisor della collezione donna del brand di lifestyle Tonino Lamborghini fondato dal padre nel 1981.