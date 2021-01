Rai Cinema per il giorno della Memoria

Di seguito, in dettaglio, film e documentari coprodotti da Rai Cinema dedicati all’olocausto in onda sulle reti Rai e su RaiPlay nei prossimi giorni:

Siamo per questo particolarmente contenti di aver contribuito, con i film e i documentari coprodotti da Rai Cinema, in molti casi inediti, a comporre il mosaico dell’offerta televisiva dei prossimi giorni dedicata a questo importante appuntamento.

“Crediamo tutti nel valore della testimonianza e della memoria e siamo convinti che il servizio pubblico abbia un ruolo determinante nella costruzione della cultura e della coscienza collettiva basate sulla conoscenza della Storia, sulla tolleranza, sull’antirazzismo – aggiunge Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Per questo riteniamo fondamentale mantenere vive le testimonianze di quel periodo che ha segnato la storia contemporanea in modo indelebile, perché è solo attraverso la trasmissione della memoria che potremo contribuire a formare l’educazione e la cultura delle future generazioni, e proprio ai ragazzi e al pubblico più giovane si rivolgono molte delle opere proposte, perché attraverso la conoscenza dei fatti ognuno si formi le proprie idee e i necessari anticorpi.

“Il racconto e l’approfondimento della Shoah sono da sempre al centro della nostra attenzione – dice Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema – abbiamo prodotto nel tempo numerosi film e documentari originali dedicati all’olocausto e alla riflessione su questo tema. Per segnare la ricorrenza del 27 gennaio, anche quest’anno abbiamo proposto alle reti Rai e a RaiPlay diversi film e documentari originali, che sono stati inseriti nella programmazione dedicata al Giorno della memoria con speciale spirito di collaborazione e sinergia. In particolare, due documentari e un film: #AnneFrank.Vite parallele di Anna Migotto e Sabina Fedeli, Alla ricerca delle radici del male di Piero D’onofrio e Israel Cesare Moscati, e Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma di Giulio Base che andranno in onda su Rai1”.