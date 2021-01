Il best of dei video della challenge #DanceForPangea

Share Facebook

Twitter

Si è conclusa con oltre 1 milione di impression su Instagram la challenge #DanceForPangea organizzata da SENHIT e LUCA TOMMASSINI con il fine di raccogliere fondi a favore della Fondazione Pangea Onlus (che si occupa delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli) e di diffondere il suo operato.

Senhit e Luca donano 50 mila euro alla Fondazione Pangea Onlus per il progetto Piccoli Ospiti, ovvero 25 mila euro a testa presi dai ricavi del loro sodalizio artistico del 2020, e ringraziano i partecipanti alla challenge pubblicando oggi il best of dei video di coloro che hanno accettato la sfida ballando per Pangea.

Oltre 1 milione di impression, che contribuiscono a diffondere il messaggio di Pangea e a farla conoscere, sono state generate su Instagram dalle 7 mini coreografie, sulle note della cover di “Waterloo” degli ABBA, ideate da Luca Tommassini. Nei tutorial Senhit è stata affiancata da Justine Mattera, Francesca Manzini, Paola Barale, Samuel Peron, Tania Bambaci, Carolyn Smith e Diletta Begali.

La cover di “Waterloo” degli ABBA è anche il settimo video del progetto #FreakyTripToRotterdam (che accompagna i fan con una nuova uscita ogni mese, fino all’Eurovision Song Contest 2021, in cui Senhit parteciperà in rappresentanza di San Marino RTV) con Luca Tommassini come direttore artistico: https://youtu.be/0KVSTRSMGfk

La prossima cover sarà online dall’1 febbraio!

Fondazione Pangea Onlus (https://pangeaonlus.org/) è un’organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie attraverso strumenti quali l’istruzione, l’educazione ai diritti umani, l’educazione igienico?\sanitaria e alla salute riproduttiva, la formazione professionale, la creazione di attività generatrici di reddito, la microfinanza. Attualmente Pangea opera in Italia, Afghanistan, India e Colombia. In seguito alla situazione di emergenza sanitaria che ha costretto in casa molte persone, sono aumentati i conflitti tra le mura domestiche, è aumentata la violenza sulle donne alla mercé di un compagno violento, spesso davanti agli occhi dei figli anch’essi in isolamento forzato. Per aiutare e supportare queste donne e i loro bambini, Fondazione Pangea Onlus ha realizzato il progetto Piccoli Ospiti, uno specifico programma di accoglienza e recupero del rapporto genitoriale tra le donne e i figli che sono stati testimoni degli abusi perpetrati contro le loro madri.