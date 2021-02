Sib e Fiba a fianco delle imprese del turismo invernale

“Le imprese hanno bisogno di pianificare l’attività con un ragionevole anticipo. Ci auguriamo che il nuovo Governo abbia piena consapevolezza della drammaticità della situazione in cui versano le imprese del turismo: il comparto ha bisogno di certezze, in modo da poter programmare il prossimo futuro ed agganciare la ripresa economica”.

I Sindacati di categoria degli imprenditori balneari, SIB Confcommercio e FIBA Confesercenti, in una nota congiunta esprimono solidarietà e sostegno alle imprese del turismo invernale in merito al rinvio della stagione sciistica.