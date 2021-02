Festival di Sanremo la prima classifica di Sisal Matchpoint

A seguire troviamo favorita per la vittoria un’habitué del Festival, Arisa, la cantante lucana è in buona compagnia di Annalisa, Malika Ayane, Gaia vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” e il giovane cantautore romano Fulminacci.

Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche Bugo (quinto) – suo malgrado, uno dei protagonisti dello scorso anno, quando abbandonò il palco che condivideva con Morgan – e Coma Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia con Fabrizio Moro, Irama ex vincitore di “Amici”, Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta posizione della classifica.

Secondo gli esperti, il Festival targato Amadeus avrà un “outsider” come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che si presenta a Sanremo con il brano Musica leggerissima, seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor 2017 che ha raggiunto il successo con hit come Chosen, Torna a casa e la recente Vent’anni, e da Fedez & Francesca Michielin, coppia inedita, ma consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli anni, terzi in classifica provvisoria, alla pari con il rapper torinese Willie Peyote.