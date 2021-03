ll rock dei Maneskin trionfa al 71° Festival di Sanremo

Sono i Maneskin , con “Zitti e buoni” , i vincitori della 71^ edizione del Festival di Sanremo . Un finale a sorpresa con il televoto che ha rivoluzionato le classifiche delle serate scorse. Secondo posto per “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez , terzo per “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta . Premio sala stampa Lucio Dalla a Colapesce Dimartino. Premio della critica Mia Martini a Willie Peyote .

