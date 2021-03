La Rappresentante di Lista vince il Premio MEI

La Rappresentante di Lista, noto anche come LRDL, è un gruppo musicale italiano formato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Francesco Mangiaracina, a cui si sono aggiunti in seguito altri musicisti.

Ma e’ sempre La Rappresentante di Lista il vincitore del Premio Nilla Pizzi, per la miglior intepretrazione vocale, per il Centro di Ascolto Emiliano-Romagnolo dedicato a Nilla Pizzi e allestito a Conselice dai giornalisti romagnoli dei siti musicali Oaplus e di altri siti musicali del territorio.