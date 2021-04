Crotti B torna con il singolo “Memento”

Share Facebook

“Memento” segna il ritorno del rapper milanese Crotti B, il ladro di parole che ha debuttato con “Clerville” a fine 2020. Il singolo, accompagnato da un originale lyrics video, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 23 Aprile, è prodotto da Francesco Tosoni per Noise Symphony/Indieffusione (distribuzione Pirames International).

Il brano, che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi “Free”, mescola innesti “old school” con suoni prettamente più “street” della scuola contemporanea e con un ritornello interamente cantato.

Con il titolo preso in prestito dal Latino (“Memento” = “Ricorda”) l’artista ricorda a se stesso e ai suoi ascoltatori la necessità di essere liberi. Liberi di esprimersi, liberi di osare. Attraverso il testo, crudo e d’impatto, con continui giochi di parole che si rincorrono, Crotti B mette in primo piano la sua persona e la sua personalità. Non racconta cosa ha significato la strada per lui nel concreto ma la utilizza come metafora per descrivere il background di provenienza e il percorso che lo ha condotto al punto attuale e verso gli obiettivi futuri.

BIOGRAFIA:

Crotti B è uno dei nomi con cui lo chiamano i suoi amici dall’infanzia. Da sempre ha avuto dei soprannomi, perché nel quartiere in cui è cresciuto è sempre stato quello che si atteggiava da rapper, dal modo di vestirsi al modo di parlare, al suo modo di fare un po’ burbero e fuori dalle righe. Crotti B, alter ego musicale di Cristian Cavalli, nasce a Milano, città in cui trascorre l’infanzia con i nonni. Crescendo dimostra subito un’attitudine verso la scrittura. Ha una piuma tatuata sul braccio che racchiude gli anni di adolescenza trascorsi nella solitudine dell’introversione. Quel suo primo tatuaggio lo fece a 13 anni e sta a significare che ogni parola ha un peso, così come nell’antichità gli egizi pesavano l’anima con una piuma, oltre ad essere il calamaio da cui attinge ogni volta che scrive. Una piuma che gli metterà le ali?

Cresciuto tra varie difficoltà in famiglia, la separazione dei genitori, la lontananza da sua sorella, il continuo viavai dagli ospedali, la dipendenza e la morte del nonno che lo ha segnato in modo indelebile, Crotti B cerca ogni giorno di solidificarsi più come rapper che come persona, “avendo più carisma su una base che nella realtà”.

Nel 2020 l’artista ha l’intuizione di inviare un suo brano all’etichetta romana Noise Symphony, tramite la piattaforma Indieffusione, e il suo talento per la scrittura e il beat viene immediatamente notato dal produttore Francesco Tosoni. Inizia subito una collaborazione che lo porta alla realizzazione di “Clerville”, il primo singolo uscito il 27 novembre 2020 e “Memento” fuori dal 23 aprile 2021 in radio e su tutte le piattaforme digitali.