White Stripes con “Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix)”

Dalla sua uscita nel 2003, “Seven Nation Army” dei White Stripes è cresciuto fino a diventare un inno mondiale. Nel 2011, The Glitch Mob ha creato un elettrizzante remix che si è fatto strada in modo clandestino, raccogliendo il plauso della critica. Questo venerdì 23 aprile “Seven Nation Army (The Glitch Mob Remix)” verrà finalmente pubblicato in versione digitale ovunque. Il remix sarà disponibile anche come singolo 7” da maggio, stampato in vinile su facciata singola e con un’incisione del logo della Third Man Records sul lato b. Inoltre, una versione in vinile rosso – in edizione limitata – sarà disponibile solo nei negozi di dischi.

I preordini per la versione standard in vinile nero 7” inizieranno il 23 aprile su thirdmanstore.com e in tutti gli store digitali.

Per celebrare questa uscita, The White Stripes e The Glitch Mob hanno collaborato con Strangeloop Studios per creare quella che sarà la prima collezione NFT di entrambi gli artisti. La raccolta sarà disponibile mercoledì 21 aprile alle 13:30 ET esclusivamente tramite Nifty Gateway e presenterà 6 opere d’arte uniche, tra cui un visualizzatore di brani completo che include anche una stampa in vinile da 7 pollici del remix.

La Third Man ha recentemente presentato Vault Package #48: White Blood Cells XX per le celebrazioni del 20° anniversario dell’album del 2001 dei White Stripes. Il box include un LP in vinile rosso contenente 13 tracce inedite, un LP bianco contenente una registrazione live inedita realizzata a Louisville – KY, un DVD di un’ora con filmati dietro le quinte e un libretto a colori 12″ x 12″ contenente poster e volantini rari, foto inedite e altro ancora.

I cofanetti sono disponibili esclusivamente su www.thirdmanrecords.com.

The Glitch Mob: The Glitch Mob è il trio di Los Angeles composto da Justin Boreta, Ed Ma e Josh Mayer. Si sono riuniti intorno al 2006, passando attraverso varie formazioni fino a stabilirsi nell’attuale trio di musicisti. Insieme hanno combinato le loro diverse abilità e sono diventati molto amati per le loro esibizioni live e collaborazioni con artisti mondiali.

Strangeloop Studios: Strangeloop Studios è una nuova società di media con sede a Los Angeles. Il team di Strangeloop Studios ha creato immagini di concerti, video musicali e cortometraggi per artisti tra cui The Weeknd, Kendrick Lamar, Flying Lotus e The Glitch Mob. Strangeloop Studios è anche SPIRIT BOMB, un collettivo di esseri virtuali progettati per ispirare la collaborazione creativa. Strangeloop Studios e The Glitch Mob hanno collaborato a molteplici tour e album, ed hanno lavorato insieme per creare diversi video musicali ed esperienze virtuali di concerti.