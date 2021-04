Share Facebook

Domani, nella quarta puntata di “Un’ora sola vi vorrei” – in onda tutti i martedì in prima serata su Rai2 – ospite del programma di Enrico Brignano, il famoso rapper napoletano CLEMENTINO coinvolto, tra le altre cose, in un omaggio a Dante per il settimo centenario dalla sua scomparsa.

È sempre l’attualità al centro dell’universo di “Un’ora sola vi vorrei”: uno sguardo ironico sui fatti della settimana che prende vita attraverso i folgoranti monologhi del comico romano, ma anche con canzoni e mise en scène realizzate anche grazie alla band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e le coreografie di Thomas Signorelli.

Non mancherà anche un nuovo personaggio dell’attrice Marta Zoboli, ospite fissa del programma, che esaspera le figure protagoniste di questi nostri tempi: dall’esperto di vaccini, all’astronauta. in questa puntata sarà la volta di una poetessa dalle rime strampalate…

A fine puntata, come sempre, “aspetta al varco” Enrico Brignano la compagna Flora Canto, che dall’alto del talamo nuziale – in un omaggio reinterpretato delle celebri gag di Sandra e Raimondo – riflette e giudica la puntata e la giornata.

“Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Piero Guerrera, con la collaborazione di Mario Scaletta, Alessio Parenti e di Stefano Sarcinelli. Prodotto da Itv Movie per Rai2. La Regia è di Sergio Colabona. Direttore della Fotografia è Marco Lucarelli. Scenografia di Marco Calzavara. Coreografie di Thomas Signorelli. Capo Progetto Rai Valeria Destefanis. Produttore Esecutivo ITV MOVIE Patrizia Sartori. Produttore esecutivo Rai Cristina Carunchio, a cura di Simona Di Franco.