Rkomi al primo posto nelle classifiche

Taxi Driver il nuovo album di RKOMI pubblicato il 30 aprile scorso con Island Records debutta al 1° posto della classifica ALBUM – SINGOLI – VINILI di Fimi-GfK, conquistando la vetta di tutte e tre le categorie.

Taxi Driver è in cima alla classifica sia degli album che dei vinili così come in cima troviamo il singolo NUOVO RANGE feat. Sfera Ebbasta & Junior K. Da registrare in top 10 singoli anche: 10 RAGAZZE feat. Ernia & Mace e PARTIRE DA TE mentre in top 20 singoli, LUNA PIENA feat Irama e Shablo, HO SPENTO IL CIELO feat. Tommaso Paradiso, ME O LE MIE CANZONI feat. Gazzelle & Night Skinny e DIECIMILA VOCI.

Se già in Dove gli occhi non arrivano (album del 2019 certificato Disco di Platino), l’artista milanese si allontanava dal percorso che sembrava già tracciato per lui, nel nuovo album si spinge ancora più lontano, addentrandosi in nuovi territori con la sicurezza che gli deriva da anni di scrittura nel rap, e con la freschezza di chi si approccia davvero per la prima volta al cantautorato. Taxi Driver è frutto di un lungo lavoro che lo ha portato ad approfondire una vena più musicale e profonda scoperta con gli anni.

Nella tracklist dell’album le collaborazioni con: Tommaso Paradiso, Ariete, Irama, Sfera Ebbasta, Roshelle, Dardust, Ernia, Gaia, Tommy Dali, Chiello_FSK. Ad allargare la squadra, un roster di produttori di primo piano: lo stesso Dardust, Katoo, The Night Skinny, Shablo, Junior K, Mace e Marquis.