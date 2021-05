Senhit all’Eurovision Song Contest 2021

Share Facebook

Lo staff artistico è capitanato dall’eclettico creative director LUCA TOMMASSINI

Comincia il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2021 che si svolgerà a Rotterdam dal 18 maggio. La cantante italo eritrea SENHIT, in gara per San Marino, è già arrivata nella città olandese con il team di San Marino RTV guidato da Alessandro Capicchioni e lo staff artistico di altissimo livello capitanato da LUCA TOMMASSINI.

Porta sul palco il nuovo brano “ADRENALINA”, una hit up tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra). “Adrenalina” è uscita in due versioni: quella eurovisiva e quella attualmente in radio che vede il featuring con il rapper multi platino FLO RIDA ed è accompagnata da un video con la regia di Luca Tommassini.

Questa mattina, giovedì 13 maggio, SENHIT si è esibita con “Adrenalina”, accompagnata da 4 ballerini, nella prova generale aperta alla stampa, suscitando commenti entusiasti per la sua voce, la coreografia fuori dal comune e la scenografia ricercata, composta da ledwall coloratissimi, da un’esclusiva pedana rotante e fuochi d’artificio (https://youtu.be/0BRxa4pFuFc)!

Senhit, con la sua performance eccezionale, è stata scelta da EBU, ente organizzatore di ESC, per aprire la seconda semifinale, giovedì 20 maggio, ma intanto il prossimo appuntamento è sul Red Carpet domenica 16 maggio.

Senhit vanta collaborazioni con producer del calibro di Brian Higgins e Benny Benassi e performance in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, all’Arena di Verona… il suo progetto #FreakyTripToRotterdam, un tour nella storia delle canzoni di Eurovision riarrangiate e reinterpretate, ha ottenuto più di 5 milioni di visualizzazioni su Youtube… questo e molto altro è la “Freaky Queen”, la più internazionale delle artiste italiane!

Questa è la seconda partecipazione di Senhit all’ESC (la prima nel 2011 sempre in rappresentanza di San Marino). Vi approda con un bagaglio ricco di esperienze e un’autorevolezza sempre maggiore nel mondo eurovisivo che quest’anno l’ha nominata “Freaky Queen” per le numerose ‘pazze’ iniziative che ha diffuso sul web in seguito alla cancellazione dell’edizione 2020.

“Adrenalina – Eurovision version” è entrata subito in testa alla classifica di gradimento dei brani eurovisivi da parte della fanbase ed è stabile tra i brani più quotati dai bookmakers.

Senhit e Luca Tommassini sono stati eccezionalmente premiati da quattordici club di OGAE, ovvero il più importante fan club dell’EUROVISION SONG CONTEST, per lo straordinario progetto #FreakyTripToRotterdam.

San Marino RTV partecipa all’Eurovision Song Contest dal 2008.