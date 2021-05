Share Facebook

FRANCESCO DE GREGORI TORNA LIVE. Quest’estate, infatti, sarà in concerto nelle principali location all’aperto della nostra penisola, con “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS”, tour che, a partire dal mese di luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Queste le nuove date del tour “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS” (prodotto e organizzato da Friends&Partners con Caravan):

9 LUGLIO – ANFITEATRO DELL’ANIMA – CERVERE (CN)

(recupero del 6 luglio 2020)

10 LUGLIO – ANFITEATRO IL VITTORIALE – GARDONE RIVIERA (BS)

(recupero dell’11 luglio 2020)

12 LUGLIO – PIAZZA DUOMO – PISTOIA

(recupero del 13 luglio 2020)

13 LUGLIO – CASTELLO SFORZESCO – VIGEVANO (PV) – Nuova Data

16 LUGLIO – CASTELLO DI LOMBARDIA – ENNA – Nuova Data

17 LUGLIO – TEATRO ANTICO – TAORMINA (ME) – Nuova Data

18 LUGLIO – PIAZZA STAZIONE – BAGHERIA (PA) – Nuova Data

20 LUGLIO – PARCO NATURALE LAMA BALICE – BITONTO (BA)

(recupero del concerto previsto il 15 luglio 2020 alla Banchina San Domenico di Molfetta )

23 LUGLIO – PIAZZA TRENTO TRIESTE – FERRARA – Nuova Data

1 AGOSTO – PARCO DELLE ROSE – GRADO (GO) – Nuova Data

8 AGOSTO – PIAZZA LIBERTINI – LECCE

(recupero del 9 agosto 2020)

13 AGOSTO – VILLA BERTELLI – FORTE DEI MARMI (LU)

(recupero del 13 agosto 2020)

20 AGOSTO – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA (RN) – Nuova Data

21 AGOSTO – SFERISTERIO – MACERATA

(recupero del 12 agosto 2020)

3 SETTEMBRE – PALAZZO TE – MANTOVA per Mantova Live Estate

(recupero del 20 giugno 2020 e del 18 giugno 2021)

9 SETTEMBRE – PIAZZA DEI CAVALIERI – PISA – Nuova Data

10 SETTEMBRE – PIAZZA DEI SIGNORI – VICENZA – Nuova Data

Il concerto previsto il 24 LUGLIO 2021 in Piazza Garibaldi a CERVIA (recupero del 25 luglio 2020) è stato annullato a causa della capienza insufficiente della location alla luce delle nuove norme per il contenimento della pandemia.

Per le informazioni sui biglietti di questa data contattare il numero dedicato 3290058054.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

I biglietti per le date del tour acquistati in precedenza restano validi per i nuovi concerti.

Per tutti i dettagli in merito ai biglietti consultare il sito www.friendsandpartners.it.

I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire da lunedì 17 Maggio 2021.