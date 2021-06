Volbeat con il singolo ” Wait A Minute My Girl”

Share Facebook

“WAIT A MINUTE MY GIRL” è il nuovo singolo della band multi-platino VOLBEAT disponibile per la rotazione musicale da venerdì 4 giugno.

“WAIT A MINUTE MY GIRL”, a causa della pandemia, è il frutto di un lavoro a distanza: Michael, Kaspar e Jon hanno registrato le loro parti con il produttore di lunga data Jacob Hansen in Danimarca, mentre Rob ha lavorato a distanza da New York.

“Mentre il tempo inizia a scaldarsi e le giornate si allungano in molte parti del mondo, abbiamo voluto condividere questa canzone che abbiamo scritto e registrato in questi lunghi e difficili mesi e che hanno l’atmosfera e la sensazione d’estate. Siamo grati che anche durante questo periodo di blocco i nostri amici Doug Corcoran, Raynier Jacob Jacildo e Mia Maja abbiano contribuito a schiacciare il pedale al massimo con noi in “WAIT A MINUTE MY GIRL” afferma la band.

“WAIT A MINUTE MY GIRL” vede la partecipazione del sassofonista Doug Corcoran, del pianista Raynier Jacob Jacildo e della cantante Mia Maja.

Da quando si sono formati nel 2001, i VOLBEAT sono passati dai piccoli club di Copenhagen ad essere headliner di prestigiosi palchi in tutto il mondo come il famoso stadio Telia Parken in Danimarca. Otto sono gli album da record della band con i quali hanno collezionato molte certificazioni multi-platino e importanti premi e riconoscimenti (inclusa una nomination ai Grammy). Il loro ultimo album, Rewind, Replay, Rebound, è stato pubblicato il 2 agosto 2019 e ha generato i singoli di successo “Last Day Under The Sun”, “Die To Live (feat. Neil Fallon)” e “Leviathan”. La band attende con impazienza il suo ritorno sui palchi partendo da ottobre con un’apparizione all’Aftershock Festival a Sacramento, CA.