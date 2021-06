Belle And Sebastian, la band pop-rock, torna in Italia

Belle And Sebastian, la band pop-rock proveniente da Glasgow, torna in Italia per un’imperdibile data unica il 12 aprile 2022 al Fabrique di Milano.

L’11 dicembre del 2020 è uscito What to Look for in Summer, il nuovo doppio live album della band scozzese contenente una selezione delle esibizioni del tour mondiale del 2019, tra cui l’epica crociera dell’estate scorsa “Boaty Weekender”.

Tutti i live album sono una sorta di capsula del tempo, ma What To Look For In Summer probabilmente è un po’ più suggestivo di quanto originariamente previsto. “Siamo stati spinti dai nostri fan a pubblicare le registrazioni dei concerti,” afferma il frontman Stuart Murdoch.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di

giovedì 17 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 18 giugno alle ore 1o:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.