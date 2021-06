Share Facebook

Twitter

Pinterest

Gatto Panceri: “Resta in piedi” è il singolo che anticipa l’uscita del nuovo album

Esce oggi 14 Giugno “Resta in piedi”, il nuovo singolo del noto cantautore e musicista Gatto Panceri, che anticipa l’uscita del suo tredicesimo album. Un nuovo progetto che rimette in gioco l’artista di Monza.

Mai come in questo periodo, pieno di paure e cambiamenti, cercare di “rimanere in piedi”, saldi e stabili nelle proprie certezze è un’impresa difficile per tutti. Gatto ha cercato di trasferire questo “concetto” nel brano, come un positivo incitamento a “restare in piedi” nonostante gli ostacoli e le difficoltà della vita.

Ma è anche un singolo che regala positività, voglia di ballare e cantare. Il brano il cui testo e musica sono stati scritti da Gatto, vede come produttore artistico Mimmo Cappuccio (arrangiamento e mix), mentre il mastering è stato curato da Mauro De Santis. Management e promozione saranno seguiti dalla discografica e manager Maria Totaro per l’etichetta MMlineProduction Records.



Gatto Panceri è una figura di spicco del panorama musicale italiano con una lunga e riconosciuta carriera. Cantautore e musicista si diploma giovanissimo al conservatorio di Milano in chitarra classica, armonia e composizione. Fin dagli esordi i primi a credere in lui sono stati il discografico Bruno Tibaldi, il musicista Patrick Djivas (bassista della PFM) ed il manager Michele Torpedine.

Nel ‘92 tre eventi di rilievo segnano il suo ingresso nel mondo della musica leggera italiana: la firma del suo primo decennale contratto discografico con la Universal Music, la partecipazione a Sanremo Giovani col brano “L’amore va oltre” e l’inizio della sua prestigiosa carriera d’autore.

Firma testo e musica delle canzoni “Canterò per te“ interpretata dalla grande Mina e della stupenda “Vivo per lei” (45 milioni di copie vendute nel mondo) interpretata da Andrea Bocelli e Giorgia, per la quale ha scritto anche “C’è da fare”, “Riguarda noi” e altri sette brani portati al successo dalla cantante romana.

Ancora per Bocelli compone il brano “Sempre sempre” contenuto nel pluripremiato album “Romanza”. Il suo genio di autore lo porta a comporre per tanti altri noti artisti tra i quali Gianni Morandi, Fausto Leali, ancora Mina, Massimo Ranieri, Raffaella Carrà, Mietta, Sirya, Dolcenera, Marco Mengoni.

Partecipa ben tre volte al Festival di Sanremo e altre sette volte in qualità di autore di brani in gara interpretati da altri artisti. Arrivano successi e riconoscimenti,sia come cantante che come autore che lo portano a siglare contratti con le principali etichette discografiche (Universal Music, Sony Music, Numero Uno RCA, Raimbow tra le tante).

La sua carriera vanta ben 12 album pubblicati, l’ultimo dei quali “Pelle d’oca e lividi” del 2019, ha visto come discografico Roby Facchinetti. Da diversi anni Gatto tiene stage sulla composizione, la scrittura di testi e l’interpretazione vocale in varie scuole ed università.

Vanta una cattedra al Cet (la scuola fondata da Mogol) e una alla Hope Music School di Roma. Come editore fonda nel 2015 “Vivo per lei-Edizioni” con lo scopo di supportare e fare emergere giovani autori talentuosi.

Con lo stesso intento da fine 2020 conduce “Il palco e’ tuo“, trasmissione televisiva vetrina per nuovi talenti su Rete 55 .