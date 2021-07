Gigi D’Alessio debutta a Roma “Mani e Voce”

Share Facebook

Debutta venerdì 9 luglio a Roma “Mani e Voce”, il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio che vedrà l’artista tornare a calcare i palchi di importanti teatri e arene, accompagnato solo da ciò che è più essenziale: il suo pianoforte e la voce.

L’appuntamento nella Capitale è alle ore 21 presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica (Viale Pietro De Coubertin 30). I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it

Per info: https://www.auditorium.com/

Infoline tel. +39 0680241281

Biglietteria tel. 892101 (servizio a pagamento)

Biglietti da € 40.00 a 59.00

“È stato difficilissimo stare in silenzio e lontani, e questo ritorno sul palcoscenico lo sento come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte. Il pensiero di allontanare finalmente le ombre e le sofferenze che ci hanno accompagnato in questo ultimo anno, mi rende ancora più felice nel poter annunciare che questa estate potrò tornare ad abbracciarvi tutti. Almeno dal palco.

La pandemia ci ha costretti a riflessioni e alla ricerca delle cose essenziali. Anche per questo ho pensato di dedicare questa prima parte di tour a ciò che davvero è fondamentale per ricominciare e tornare da voi: le mani che si libereranno sui tasti di un pianoforte, e la voce che aspetta solo di unirsi a quelle del mio pubblico, la mia famiglia, in coro! Vi aspetto questa estate per un grande abbraccio e perché oggi più che mai insieme potremo gridare: Non mollare mai!”.

Di seguito le date del tour Mani e Voce, prodotto e organizzato da Friends&Partners; il calendario è in aggiornamento:

09 luglio: ROMA – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

17 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

19 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

26 luglio MONOPOLI (BA) – THINK TANK – COSTA DEI TRULLI FESTIVAL

27 luglio: CASERTA – REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO

10 agosto: FRANCAVILLA AL MARE (CH) – ARENA DEL MARE PORTO TURISTICO

14 agosto: CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

21 agosto: FOLLONICA (GR) – PARCO CENTRALE – FOLLONICA SUMMER NIGHTS

22 agosto: FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

23 agosto: ESTE (PD) – ARENA CASTELLO CARRARESE

27 agosto: TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO

28 agosto: CAMPOBELLO DI MAZZARA (TP) – CAVE DI CUSA

10 settembre: TRANI (BT) – PIAZZA DUOMO

18 settembre: FIRENZE – ULTRAVOX FIRENZE – ANFITEATRO DLLE CASCINE

Per info: www.friendsandpartners.it