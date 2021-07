Il concerto dei Mother Mother spostato ai Magazzini Generali

Share Facebook

Il concerto dei Mother Mother, previsto originariamente in Santeria Toscana 31 di Milano, è stato spostato ai Magazzini Generali, sempre il 9 marzo 2022 a Milano.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova location.

Il tour europeo The Inside Tour 2022 della band alt-rock di Vancouver prenderà il via il 22 febbraio 2022 ad Helsinki con tappe a Stoccolma, Oslo, Copenaghen, Amburgo Berlino, Amsterdam, Bruxelles, Colonia, Monaco, Milano, Barcellona, Madrid, Parigi, Londra e Glasgow prima di concludersi il 20 marzo a Dublino.

I Mother Mother hanno pubblicato il 25 giugno l’ottavo attesissimo album Inside, prodotto dal frontman Ryan Guldemond e dal produttore discografico Howard Redekkop, il quale ha già collaborato ai primi due album della band. Il nuovo progetto dei Mother Mother tocca temi delicati come l’emancipazione e l’amore per se stessi, parlando il linguaggio della generazione Z che li ha portati in cima alla piattaforma TikTok: nel corso del 2020 con le canzoni dei loro primi due album hanno raggiunto in breve tempo 325 milioni di utilizzi di #MotherMother e più 2 milioni di follower.

La popolarità della band canadese ha superato poi i confini di TikTok, con una media di 15 milioni di ascoltatori mensili sulle piattaforme streaming, con numerosi articoli su Rolling Stone e posizionandosi più volte nella classifica dedicata agli artisti emergenti di Billboard.

Biglietti in vendita su TicketMaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.