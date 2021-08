Alesso e Marshmello il singolo “Chasing Stars”

Share Facebook

In arrivo la collaborazione dell’anno!

Il DJ e produttore nominato ai Grammy ALESSO e l’hitmaker MARSHMELLO uniscono il loro sound distintivo alla splendida voce del cantautore britannico nominato ai Grammy nonché vincitore di un Brit Award JAMES BAY.

Il risultato è “CHASING STARS”, un successo radiofonico assicurato!

La canzone, scritta insieme a Jon Bellion (autore di Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5), si apre con la voce potente di JAMES BAY accompagnata da splendidi accordi di pianoforte. Un orecchiabile riff di chitarra si unisce rapidamente, mentre synth energici predominano durante l’hook.



Il videoclip, diretto da Jake Jelicich (Dua Lipa e Niall Horan), vede protagonista JAMES BAY che lavora in una videoteca che, mentre riproduce alcuni dei suoi nastri più belli, viene trasportato dai ricordi della sua ex compagna… Ricordi che, dal viverli con tanta intensità, finiscono per diventare realtà. Il cantante si sposta sulla spiaggia dove è stata registrata una delle immagini del nastro e rivive la felicità che ha provato con la ragazza.

“CHASING STARS” arriva in seguito a “Progresso Vol 2”, il secondo capitolo della serie iniziata con “Alesso Mixtape – Progresso Volume 1” del 2019.