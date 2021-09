Arriva in anteprima a Venezia il nuovo filmino in Elisabetta Sgarbi

Un film sulla bellezza dell’immaginazione, sui sogni impossibili, la fatica che li accompagna e la gioia nel realizzarli

Arriva in anteprima mercoledì 8 settembre a Venezia il nuovo filmino in due capitoli di ELISABETTA SGARBI sulle note del brano “La nave sul monte” degli Extraliscio (Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara), canzone estratta dal loro album “È bello perdersi” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), nuovo singolo che entrerà in rotazione radiofonica dal 17 settembre.

Il filmino “La nave sul monte” verrà proiettato durante l’evento speciale promosso da Isola Edipo in accordo con le Giornate degli Autori, nell’ambito della 78ª MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA.

Sarà una vera e propria serata evento, impreziosita da un happening imperdibile in cui gli Extraliscio si esibiranno live nel loro inimitabile “punk da balera” che ormai ha conquistato tutta l’Italia!

Programma dell’8 settembre al Lido di Venezia:

ore 19.00 – Proiezione de LA NAVE SUL MONTE, Sala Laguna, via Pietro Buratti 1, Lido di Venezia

ore 19.30 – Happening de La Nave sul Monte con Elisabetta Sgarbi e concerto degli Extraliscio, Isola Edipo, riva Corinto angolo via Falier, Lido di Venezia

L’accesso è gratuito fino a esaurimento posti e sarà possibile esclusivamente mediante prenotazione.

L’accesso in sala sarà consentito solo previa esibizione del Green Pass.

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio dentro la sala.

Ciascuna persona potrà prenotare fino a un massimo di 3 posti, indicando per ciascun partecipante nome, cognome, indirizzo mail e recapito telefonico. Per l’accesso, fa fede la ricezione della mail di conferma.

Per la proiezione delle ore 19.00 sono al momento esauriti i posti prenotabili online https://www.giornatedegliautori.com/film.asp?id=74&id_film=1571.

Per l’happening prenotarsi scrivendo a isola.edipo@gmail.com.

Questo nuovo lavoro cinematografico sottolinea il talento poliedrico, la sensibilità e anche la capacità tecnica di Elisabetta Sgarbi, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana, produttrice degli Extraliscio con Betty Wrong Edizioni.

Il filmino de “La nave sul monte” è stato girato tra Ro Ferrarese (FE), paese di origine di Elisabetta Sgarbi, dove tutt’ora si trovano la Casa Museo e la Farmacia Storica Rina e Nino Sgarbi, e la suggestiva Nave sul monte arenata sulle colline di Genga (AN).

Gli Extraliscio, Gilda Mariani e Leo Mantovani, insieme alle ballerine della tradizione romagnola, popolano un mondo ancestrale in cui ogni fermo immagine della regista Elisabetta Sgarbi è una poesia che parla di ricordi e di progetti.

«Con Extraliscio e Mirco Mariani in particolare abbiamo deciso di recuperare anche nel linguaggio un rapporto con il cinema per le immagini che accompagnano un brano musicale.

Abbiamo così coniato la parola “filmini” in omaggio ai super 8 di quando eravamo bambini, o “piccoli film”» dichiara Elisabetta Sgarbi.

“La nave sul monte” è un brano scritto da Mirco Mariani e Elisabetta Sgarbi su musica di Mirco Mariani, che apre non solo il doppio album “È bello perdersi” prodotto da Betty Wrong edizioni musicali e distribuito da Sony Music, disponibile in versione fisica (doppio CD e doppio Vinile) e digitale, ma anche tutti i concerti degli Extraliscio.

Il brano e il film raccontano la bellezza dell’immaginazione, dei sogni impossibili che si realizzano, della fatica che li accompagna, delle attese e della gioia nel realizzarli. Sono esplicitamente ispirati al capolavoro “Fitzcarraldo” di Herzog, dove la voce della festa è affidata a Le Mystere Des Voix Bulgares e, nelle immagini, alle coloratissime ballerine romagnole.

È la seconda volta che Elisabetta Sgarbi arriva alla Mostra del Cinema di Venezia insieme agli Extraliscio, dopo l’anteprima del suo acclamato film “EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” presentato nella scorsa edizione e tutt’ora in replica in tutta Italia, distribuito da Nexo Digital.

Elisabetta Sgarbi ha anche diretto il videoclip del singolo degli Extraliscio “È bello perdersi”, che ha vinto il Pesaro film Festival 2021 (sezione VedoMusica).

Gli Extraliscio, attualmente in tour in tutta Italia, sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.

Dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” (musica di Mirco Mariani, testo di Mirco Mariani, Pacifico e Elisabetta Sgarbi), continua la missione degli Extraliscio di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.

Il loro ultimo album “È BELLO PERDERSI” è disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile (https://smi.lnk.to/ebelloperdersi). Un doppio album, prima produzione musicale di Betty Wrong Edizioni Musicali, scritto e composto per la maggior parte da Mirco Mariani, con la collaborazione in alcuni testi di Elisabetta Sgarbi e di Pacifico.