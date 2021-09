Sottotono il nuovo singolo “Ti bacio ancora mentre dormi”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Venerdì 10 settembre esce “TI BACIO ANCORA MENTRE DORMI”, il nuovo singolo dei SOTTOTONO che tornano in radio dopo l’enorme successo di “Mastroianni” che ha raggiunto la prima posizione tra i singoli italiani e la terza nella classifica generale.

“Ti bacio ancora mentre dormi”, una canzone d’amore nei confronti dei propri figli ma con lo stile impeccabile dei Sottotono, che hanno riconquistato tutti con Originali e con quella autenticità che li ha sempre contraddistinti. Dice Tormento sul brano:

“Vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, li vediamo piccoli anche quando crescono “farò finta di non preoccuparmi, Ti bacio ancora mentre dormi”.

Le relazioni tra genitori e figli. Quelle tra generazioni che scorrono. Quelle dove i ruoli si rovesciano, si evolvono. Lì dove il sentimento è anche paura e responsabilità: “Tu mi imiti in tutto e io non sono da esempio / Ma ci provo lo stesso”.

Il suono attinge dal soul più elegante così come dal synth-pop più sofisticato, in un equilibrio calibrato in ogni singola sfumatura.”