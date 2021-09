Senhit ospite d’onore al party di Ogae Italy

Share Facebook

Twitter

Pinterest

SENHIT, artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con producer del calibro di Brian Higgins, Benny Benassi e Steve Aoki!

Grazie all’esibizione sul palco della 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest che ha lasciato il segno, curata dal direttore creativo Luca Tommassini, Senhit è stata invitata come ospite d’onore al party di Ogae Italy sabato 25 settembre al Parc Hotel Paradiso di Peschiera del Garda (Verona).

Incontrerà i fan e si esibirà in una performance piena di energia, in cui non mancherà il brano eurovisivo “Adrenalina”, hit up tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra).

Senhit si esibirà anche a Madrid il 2 ottobre al party di OGAE Spagna all’Autocine Madrid Race! Senhit e Luca Tommassini, erano già stati eccezionalmente premiati dai club OGAE (ovvero i più importanti fan club dell’EUROVISION SONG CONTEST) di ben quattordici nazioni per il progetto #FreakyTripToRotterdam, il tour nella storia delle canzoni di Eurovision riarrangiate e reinterpretate, e questi nuovi inviti testimoniano il calore e la fedeltà dei fan eurovisivi!

È uscito in radio e in digitale “Adrenalina ft. Flo Rida (Steve Aoki remix)”, una nuova veste per un brano già travolgente, che aggiunge energia e fa esplodere il ritornello: https://distrokid.com/hyperfollow/senhitandfloridaandsteveaoki/adrenalina-steve-aoki-remix-2.

Il brano remixato ha superato in pochi giorni 1 milione di streaming su Spotify e sta spopolando anche su Tik Tok, dove è stato utilizzato da star del social come @lennieenverga, @naileamichelle e @uonlad_.