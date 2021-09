“Mandorle” il nuovo singolo dei Te Quiero Euridice

Share Facebook

Fuori oggi, giovedì 23 settembre, “MANDORLE”, il nuovo doppio singolo dei TE QUIERO EURIDICE che contiene i due brani “MANDORLE” e “CASSEFORTI (NSGB)”, disponibili in streaming e digital download al link https://found.ee/tqe_mandorle.

L’autunno è la stagione più intima per eccellenza, un periodo dell’anno in cui si scava dentro di sé e ci si interroga sul da farsi. L’anima dei Te quiero Euridice è duplice, da un lato c’è Elena e dall’altro Pietro, ognuno con i propri dubbi e con le proprie speranze. Come potevano essere racchiuse in un solo singolo due anime differenti? Da questa necessità è nato “MANDORLE”, un 45 giri digitale per mostrare a tutti il “Lato A” e il “Lato B” dei Te quiero Euridice.

Prodotti da Simone Sproccati e arrangiati da Francesco Brianzi, “Mandorle” e “Casseforti (NSGB)” sono tra i brani più introspettivi e segreti mai scritti dal duo. I pezzi separano per la prima volta le voci di Pitti e di Bri e questa uscita mostra non solo l’identità dei Te quiero Euridice, ma anche quella dei due individui che li compongono.

“Abbiamo deciso di rispettare l’autonomia personale di scrittura di questi due pezzi – commentano gli artisti – senza reciprocamente intervenire nel brano dell’altro, perché due canzoni troppo personali e intime per poterle toccare. Anche nella produzione abbiamo scelto una via semplice e pulita, che salvaguardasse la fragilità delle parole.”

“Mandorle” arriva dopo i singoli “shhh”, “Lampadine”, “Adelphi” e “Un segreto tra di noi”, tutti calorosamente accolti dal pubblico e dalla nuova scena pop italiana (i brani solo su Spotify hanno raggiunto e superato i 100.000 streaming ciascuno).

Lui si chiama Pietro Malacarne, lei Elena Brianzi: le due anime dei Te quiero Euridice, progetto nato a Piacenza nel 2016. I due autori, classe ’98, pubblicano nell’ottobre del 2018 “I miei polsi”, primo singolo del duo, subito finito in Viral 50 su Spotify, estratto dall’EP “Due”. Il gruppo si esibisce in importanti contesti live, tra gli altri in apertura a MOX, rovere, I Segreti. La musica dei TqE fonde il pop e l’indie, racconta chi sono Elena e Pietro, si muove con leggerezza tra l’introspezione e l’entusiasmo di due ragazzi nel bel mezzo dei loro primi 20 anni. Attualmente il duo sta lavorando al proprio primo album, prodotto da Simone Sproccati, con co-produzione di Francesco Brianzi, in uscita per Peermusic nel 2021, e anticipato dai primi singoli “shhh”, “Lampadine”, “Adelphi” e “Un segreto tra di noi”.