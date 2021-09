Share Facebook

Il 1° ottobre 2021 uscirà in radio “Quella sera”, il nuovo singolo di SAMUEL, tratto dal secondo album solista “BRIGATABIANCA”.

“Quella sera” ripercorre il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata.

«A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza,» racconta Samuel, «poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele.»

Spesso le dinamiche della vita travolgono come in una tempesta, allontanando dall’essenza delle cose e da ciò che è veramente importante. Poi una sera all’improvviso tutto diventa chiaro.

E allora non si può che prendere l’unica decisione possibile, la sola davvero giusta: quella di tornare da lei e dichiararle il tuo amore.

Samuel è reduce da un’estate vorticosa: a maggio ha pubblicato il singolo inedito “Cinema” con Francesca Michielin, ottenendo la certificazione di Disco D’Oro e raggiungendo i vertici della classifica radiofonica italiana, mentre sul fronte live è stato direttore artistico del suggestivo Eolie Music Fest, realizzato quasi interamente sull’acqua, ed è tornato a esibirsi live sia con i Subsonica sia come solista nel Cinema Tour, che ha portato in giro per l’Italia i brani dei due dischi “Il Codice della Bellezza” e “BRIGATABIANCA”, nonché l’omonima traccia dopo il grande successo radiofonico della stagione.