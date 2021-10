Enrico Ruggeri riceve il premio Tenco

Share Facebook

Lunedì 4 ottobre ENRICO RUGGERI, Presidente della Nazionale Cantanti, è stato inviato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per raccontare agli studenti l’impegno costante dell’Associazione per la solidarietà, con particolare riferimento alle Partite del cuore. Con lui, il Direttore Generale della NIC dott. Gianluca Pecchini.

L’appuntamento arriva dopo il ritiro della squadra all’Hotel Antares di Villafranca di Verona, abituale casa della Nazionale Cantanti, nell’ambito della ricorrenza dei 40 anni di attività dell’Associazione, un progetto di solidarietà unico al mondo, che ha raccolto nel tempo oltre 100 milioni di euro devoluti interamente a scopi umanitari.

L’incontro si terrà alle ore 11.30 all’Auditorium “G. Mazzocchi” a Piacenza e sarà trasmesso in diretta sui canali social @Unicatt.

Saranno presenti Marco Trevisan, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Anna Maria Fellegara, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Pierpaolo Triani, Coordinatore del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e Don Luca Ferrari, Assistente pastorale.

Enrico Ruggeri è tra gli artisti che quest’anno ricevono il PREMIO TENCO alla carriera! Verrà premiato e si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con un set inedito il 21 ottobre, in occasione della prima serata della 44a edizione della Rassegna della Canzone d’autore – Premio Tenco 2021. Enrico Ruggeri non saliva sul palco del Tenco dal 1988.

Di seguito la motivazione del Premio: «Ondivago tra le tipiche atmosfere del rock, così dense di stimoli suggestivi, e il mondo evocativo della chanson, ama scavare nel ramificato universo dei sentimenti e delle emozioni con il linguaggio discorsivo della quotidianità, lontano da ogni pretesa o artificio letterario.

Eppure, grazie anche all’uso di rime e assonanze sapientemente distribuite con apparente noncuranza, si dimostra sapiente creatore di originali costrutti espressivi. Musiche sempre accattivanti sanno rivestire i suoi testi creando originali connubi che sono poi esaltati da un inconfondibile timbro vocale. Quando si dice l’artista…».

Ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. In oltre 40 anni di carriera come cantautore, ha vinto 2 edizioni del Festival di Sanremo.

Affonda le sue radici nel punk, in bilico tra rock e synth pop senza mai rinunciare alla melodia. I suoi brani si contraddistinguono per l’urgenza creativa e la duplice anima, resa celebre dal suo disco del 1990 “Il falco e il gabbiano”: il falco è l’animale aggressivo mentre il gabbiano è quello poetico per eccellenza.

È anche scrittore, conduttore televisivo e radiofonico e leader della Nazionale Cantanti.