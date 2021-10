Carmen Consoli il tour teatrale di “Volevo fare la rockstar”

Share Facebook

Si riparte: Carmen ci crede, la tenacia è una delle sue caratteristiche fondamentali, così conferma il tour teatrale di “Volevo fare la rockstar”, l’album uscito il 24 settembre per la Narciso/Polydor.

Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza” torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa.

La prima data della nuova tournée (prodotta e organizzata da OTR live) è confermata per il 4 novembre dal Teatro Regio di Parma, dopo la data zero ad Assisi il 29 ottobre.

Di seguito il calendario in aggiornamento. Biglietti in vendita su ticketone.it

DATE “VOLEVO FARE LA ROCKSTAR TOUR 2021”

29/10 – Assisi (PG) Teatro Lyrick (DATA ZERO)

4/11 – Parma Teatro Regio (Anteprima Barezzi Festival)

5/11 – Trento Auditorium Santa Chiara

8/11 – Firenze Teatro Verdi

13/11 – Pescara Teatro Massimo

15/11 – Bari Teatro Petruzzelli

16/11 – Napoli Teatro Augusteo

20/11 – Torino Auditorium Lingotto Musica

22/11 – Genova Teatro Politeama Genovese

24/11 – Bologna Teatro Duse

25/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

26/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

30/11 – Cagliari Teatro Lirico

10/12 – Senigallia – Teatro La Fenice

11/12 – Padova – Gran Teatro Geox

15/12 – Catania Teatro Metropolitan

16/12 – Catania Teatro Metropolitan

17/12 – Palermo Teatro al Massimo

18/12 – Palermo Teatro al Massimo

26/12 – Roma Auditorium Parco della Musica

27/12 – Roma Auditorium Parco della Musica